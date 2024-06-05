Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза

Объем перевозок по международным транспортным коридорам к 2030 году увеличится в 1,5 раза. Как сообщает пресс-служба Минтранса, об этом заявил министр транспорта Роман Старовойт 4 июня на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике рассказал о значении транспорта в достижении национальных целей развития Российской Федерации..

Такой показатель заложен в национальную цель «Устойчивая и динамичная экономика», которая, среди прочих, определена в Указе о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, подписанным президентов Владимиром Путиным 7 мая этого года.

«Вместе с тем достижение таких показателей как обеспечение темпа роста внутреннего валового продукта страны выше среднемирового, увеличение объема инвестиций в основной капитал, создание к 2030 году эффективной системы подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики, увеличение объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров, а также создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности зависит от развития транспортной системы», – сказал Р.Старовойт.

Также министр подробно рассказал сенаторам о федеральном проекте по развитию опорной сети железных дорог. В частности, планируется развитие магистральных линий на транспортном коридоре МТК «Север – Юг» и в Восточном, Северо-Западном, Азово-Черноморском направлениях.

«В России 63 порта, их мощность составляет 1 миллиард 360 миллион тонн. Объем перевалки за прошлый год – 884 млн тонн. Для развития опорной сети морских портов планируется реализация 30 мероприятий в 16 морских портах, что позволит увеличить их мощности почти на 232 млн тонн с 2025 по 2030 год, – продолжил министр. – В части внутренних водных путей предлагается реализовывать мероприятия, направленные на увеличение доли судоходных гидротехнических сооружений, удовлетворяющих требованиям к дальнейшей эксплуатации, до 99,1 % и обеспечение возможности прохода судов с осадкой 3,6 м на Единой глубоководной системе. Для достижения соответствующих показателей необходимо реализовать 49 мероприятий в 9 бассейнах внутренних водных путей. Задача, которую необходимо решить до 2030 года, – доведение показателя обеспеченности прохода судов с осадкой 3,6 м на ЕГС до 100 %».

Говорилось и о развитии пунктов пропуска через государственную границу. Модернизация автомобильных пунктов пропуска, а также их оснащение новейшими системами и оборудованием позволит сократить времени осмотра грузовых транспортных средств до 10 минут. Кроме того, модернизируются 87 приоритетных пунктов пропуска. Это позволит увеличить пропускную способность на ключевых участках государственной границы не менее чем в 2 раза и довести показатель нормативного состояния по всем пунктам пропуска до 85 %.

«В части цифровизации с целью обеспечения «бесшовности» перевозок, ведется разработка Национальной транспортно-логистической платформы. А в рамках целевых показателей реализации федерального проекта «Развитие Северного морского пути» планируется достижение в 2030 году объема перевозок грузов в акватории СМП в объеме 150 млн тонн и суммарной мощности морских портов в акватории СМП в объеме 127,5 млн тонн», – говорится в пресс-релизе.

Фото: пресс-служба Минтранса