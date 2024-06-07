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Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
07.06.2024

Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске

    • Территории опережающего развития «Горный воздух» и «Южная» в Сахалинской области будут объединены в новую ТОР, а её границы расширены. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Единая ТОР «Сахалин» будет охватывать город Южно-Сахалинск, а также городские округа Александровск-Сахалинский, Анивский, Корсаковский, Макаровский, Поронайский, Смирныховский, Томаринский и Тымовский. Это позволит создать единую систему управления развитием этих территорий, в том числе за счёт объединения действующих наблюдательных советов, а также повысить эффективность управления инвестиционной стадией развития ТОР.

    На включённых в объединённую ТОР земельных участках будет продолжена реализация 58 инвестпроектов с заявленным объёмом инвестиций 163,4 млрд рублей. Их запуск подразумевает создание более 5,3 тыс. рабочих мест.

    Помимо этого, на присоединённых участках планируется реализовать ряд новых инвестпроектов, в том числе комплекс по глубокой переработке древесины в небольшом городе Тымовское. По оценке правительства, он позволит удовлетворить региональный спрос на продукцию лесопереработки. Запуск в работу комплекса намечен уже в этом году.

    Также в 2024 году в Южно-Сахалинске будет завершено строительство нефтегазового индустриального парка. Его резиденты создадут в том числе ремонтную базу, которая будет интегрирована с производственными системами основных операторов нефтегазовых проектов – «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Таким образом, в регионе будут созданы условия для импортозамещения сервисных услуг в этой отрасли, отметили в пресс-службе правительства.

    Разведка и добыча угля на Владимиро-Агневском месторождении станет главной целью проекта, реализуемого частным инвестором близ города Александровска-Сахалинского на западном побережье острова. Ожидается, что промышленная эксплуатация месторождения начнётся в 2032 году.

    Запуск проектов на новых участках ТОР «Сахалин» позволит дополнительно создать около 900 рабочих мест и привлечь в регион почти 5,7 млрд рублей частных инвестиций.

    Постановление будет опубликовано позже.

    Фото: Flectone.ru


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