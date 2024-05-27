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Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
27.05.2024

Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами

    • Правительство продолжает создавать условия для запуска движения безэкипажных судов. Работа идет в рамках проекта «Автономное судовождение» – одной из реализуемых правительством инициатив социально-экономического развития. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления, утверждающие требования для организаций, которые смогут по поручению судовладельцев управлять водными беспилотниками, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    В частности, такие организации обязаны иметь свидетельство, подтверждающее их полномочия в области автономного судовождения. Кроме того, они должны обеспечивать непрерывную работу и исправное техническое состояние средств связи, с помощью которых управляется безэкипажное судно.

    Также эти организации должны обеспечить работу внешнего экипажа, укомплектованного в соответствии с требованиями Кодекса внутреннего водного транспорта или Кодекса торгового мореплавания.

    Подписанные постановления – часть работы по реализации новых норм Кодекса торгового мореплавания РФ и других законодательных актов. Они были приняты в июле 2023 года. Этими изменениями в законодательство было введено понятие «автономное судно», а также регламентированы вопросы управления таким судном и особенности его эксплуатации.

    В настоящее время в России тестируется первое автономное научно-исследовательское судно – катамаран «Пионер-М», который был спущен на воду в 2021 году. Кроме того, отдельные устройства систем автономного судовождения проходят испытания на паромах «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский».

    Документ опубликован на сайте правительства РФ.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»

     


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