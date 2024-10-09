Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первые в России автономные паромы прошли более 150 тыс. морских миль
09.10.2024

Первые в России автономные паромы прошли более 150 тыс. морских миль

    • Паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» прошли более 150 тыс. морских миль с момента оснащения системами автономного судовождения, сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

    Паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», курсирующие на паромной линии морской порт Усть-Луга — морской порт Калининград, перевезли порядка 1,34 млн тонн груза, 1 237 пассажиров и прошли более 150 тыс. морских миль с момента оснащения системами автономного судовождения.

    Оборудование для обеспечения работы в автономном режиме установлено на паромах 30 июня 2023 года. В сентябре 2023 года «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» впервые в России получили удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов (МАНС). Для обеспечения автономного режима управления судами в Санкт-Петербурге создан Центр дистанционного управления (ЦДУ).

    В настоящее время системы автономного судовождения на паромах введены в опытную эксплуатацию и продолжают использоваться для обеспечения дистанционного управления на каждом переходе паромов, осуществляющих регулярные перевозки согласно рейсовому расписанию. Судном управляет внешний капитан из ЦДУ, а на борту находится экипаж, присутствие которого необходимо для страховки в случае внештатной ситуации.

    «Автономное судовождение — это работа, которую в рамках одноименного федерального проекта проводит ФГУП «Росморпорт». В сегодняшних условиях это реальная поддержка отечественных разработок, в том числе искусственного интеллекта и обработки больших данных. Она также способствует импортозамещению в области создания морского навигационного оборудования и систем связи. В перспективе это решит целый ряд задач, среди которых удешевление тарифов, увеличение доходов от коммерческого использования флота, расширение круга потребителей. Немаловажным является повышение уровня безопасности мореплавания», — прокомментировал руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

    «ФГУП «Росморпорт» на протяжении нескольких лет принимает активное участие в реализации федерального проекта «Автономное судовождение». Это поступательная работа, связанная с выявлением и устранением всех возможных рисков и повышением надежности систем связи на всем маршруте движения судов в автономном режиме. При развертывании систем автономного судовождения на паромах «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» предприятие учло опыт ранее проведенных испытаний технологий а-Навигации на своих судах служебно-вспомогательного флота, что позволило избежать многих ошибок при делегировании автоматизированным системам функций, связанных с риском на море, в целях обеспечения безопасного и безаварийного судоходства», — сказал генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин.

    Работа по внедрению систем автономного судовождения на морских судах продолжается. В этом году ФГУП «Росморпорт» приступит к работам по дооснащению системой автономной навигации экологического судна «Копорье» и внедрению пульта дистанционного управления морским автономным надводным судном в ЦДУ МАНС в Санкт-Петербурге. Планируется, что судно «Копорье» получит сертификат класса автономности в 2025 году.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.01.2024
    Мощности морских портов по итогам 2023 года увеличены на 68,2 млн тонн
    В рамках проектов Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
    Модернизацияморской перегрузочный комплекспорт "Суходол"портовая инфраструктура
    0
    18.07.2024
    Ледоколы «Росморпорта» завершили ледокольные проводки на Севморпути
    Ледоколы «Красин», «Владивосток», «Адмирал Макаров» и «Виктор Черномырдин» ФГУП «Росморпорт» успешно завершили работы в […]
    20232024Ледоколыледокольные проводки
    0
    29.05.2024
    Ледоколы «Росморпорта» обеспечили проводкой более 6,5 тыс. судов
    В период ледовой навигации 2023-2024 года
    20232024Ледоколыледокольная проводка
    0
    12.03.2024
    Завершены ледокольные проводки в Азовском и Каспийском морях
    Период ледокольных проводок судов завершился в акваториях замерзающих морских портов Азовского и Каспийского морей […]
    Азовское мореКаспийское мореЛедоколыледокольная проводка
    0
    03.04.2024
    В морском порту Ванино завершился сезон ледокольных проводок
    1 апреля в акватории морского порта Ванино и на подходах к нему завершился период […]
    ВаниноЛедоколыледокольная проводкаРосморпорт
    0
    06.05.2024
    В IMO обсудили профильные вопросы, связанные с автономным судоходством
    С 22 по 26 апреля в штаб-квартире Международной морской организации (IMO) в Лондоне прошла […]
    IMOавтономное судовождениеКонвенцияМеждународная морская организация
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.10.2024 Все порты Финляндии, 8 месяцев 2024
    07.10.2024 Полувагоны побеждают платформы
    04.10.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2024 вырос на 8,5%
    04.10.2024 Запущен железнодорожный маршрут для импорта из Китая в Ярославскую область
    04.10.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 40 неделя 2024
    04.10.2024 Контейнеровоз CMA CGM впилился в причал в колумбийском порту
    Госрегулирование Показать всё
    08.10.2024 Итоги 82-й сессии Комитета по защите морской среды ИМО
    08.10.2024 В Гонконге создали свою палату судоходства
    04.10.2024 Россия и Азербайджан создали рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря
    26.09.2024 Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры
    26.09.2024 В.Путин призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •