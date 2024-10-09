Первые в России автономные паромы прошли более 150 тыс. морских миль

Паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» прошли более 150 тыс. морских миль с момента оснащения системами автономного судовождения, сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

Паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», курсирующие на паромной линии морской порт Усть-Луга — морской порт Калининград, перевезли порядка 1,34 млн тонн груза, 1 237 пассажиров и прошли более 150 тыс. морских миль с момента оснащения системами автономного судовождения.

Оборудование для обеспечения работы в автономном режиме установлено на паромах 30 июня 2023 года. В сентябре 2023 года «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» впервые в России получили удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов (МАНС). Для обеспечения автономного режима управления судами в Санкт-Петербурге создан Центр дистанционного управления (ЦДУ).

В настоящее время системы автономного судовождения на паромах введены в опытную эксплуатацию и продолжают использоваться для обеспечения дистанционного управления на каждом переходе паромов, осуществляющих регулярные перевозки согласно рейсовому расписанию. Судном управляет внешний капитан из ЦДУ, а на борту находится экипаж, присутствие которого необходимо для страховки в случае внештатной ситуации.

«Автономное судовождение — это работа, которую в рамках одноименного федерального проекта проводит ФГУП «Росморпорт». В сегодняшних условиях это реальная поддержка отечественных разработок, в том числе искусственного интеллекта и обработки больших данных. Она также способствует импортозамещению в области создания морского навигационного оборудования и систем связи. В перспективе это решит целый ряд задач, среди которых удешевление тарифов, увеличение доходов от коммерческого использования флота, расширение круга потребителей. Немаловажным является повышение уровня безопасности мореплавания», — прокомментировал руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

«ФГУП «Росморпорт» на протяжении нескольких лет принимает активное участие в реализации федерального проекта «Автономное судовождение». Это поступательная работа, связанная с выявлением и устранением всех возможных рисков и повышением надежности систем связи на всем маршруте движения судов в автономном режиме. При развертывании систем автономного судовождения на паромах «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» предприятие учло опыт ранее проведенных испытаний технологий а-Навигации на своих судах служебно-вспомогательного флота, что позволило избежать многих ошибок при делегировании автоматизированным системам функций, связанных с риском на море, в целях обеспечения безопасного и безаварийного судоходства», — сказал генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин.

Работа по внедрению систем автономного судовождения на морских судах продолжается. В этом году ФГУП «Росморпорт» приступит к работам по дооснащению системой автономной навигации экологического судна «Копорье» и внедрению пульта дистанционного управления морским автономным надводным судном в ЦДУ МАНС в Санкт-Петербурге. Планируется, что судно «Копорье» получит сертификат класса автономности в 2025 году.

Фото: ФГУП «Росморпорт»