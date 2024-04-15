Экологическая экспертиза одобрила ремонтное дноуглубление в порту Калининград

Приказом Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора от 08.04.2024 № 241-ПР утверждено положительное заключение государственной экологической экспертизы документации «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности по поддержанию проектных глубин на акватории морского порта Калининград в 2025-2034 гг.». Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

Экспертной комиссией установлено соответствие представленной документации экологическим требованиям, определенным техническими регламентами и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

Необходимость проведения ежегодных ремонтных дноуглубительных работ в акватории морского порта Калининград обусловлена ее естественной заносимостью.

В состав объектов, подлежащих ежегодному ремонтному дноуглублению, входят Калининградский морской канал, внутренние гавани морского порта Калининград (Вольная и Индустриальная), подходы к станциям рефулирования, терминалам и причалам морского порта.

В соответствии с документацией ежегодный объем изымаемого грунта при проведении ремонтных дноуглубительных работ составит более 1,5 млн куб. м. Извлекаемый грунт будет складироваться на существующих береговых отвалах либо сбрасываться на морские подводные отвалы, расположенные к северу и к югу от входных молов Калининградского морского канала.

В настоящее время ремонтное дноуглубление в морском порту Калининград осуществляется на основании положительного заключения государственной экологической экспертизы документации «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности по поддержанию проектных глубин на акватории морского порта Калининград в 2017-2024 гг.», срок действия которого установлен до конца 2024 года.

Фото: ФГУП «Росморпорт»