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Ленинградское УФАС выдало «Росморпорту» предписание
26.11.2024

Ленинградское УФАС выдало «Росморпорту» предписание

    • Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области вынесла предписание ФГУП «Росморпорт», установив факты нарушения антимонопольного законодательства. Как сообщает пресс-служба Управления, В ходе проверки выяснилось, что «Росморпорт» ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по выдаче разрешений на ведение хозяйственной деятельности в автомобильно-железнодорожном паромном комплексе, а также нарушает порядок оформления постоянных пропусков для работников и транспортных средств.

    «Особое внимание комиссии было уделено компаниям, работающим на данном рынке, – говорится в пресс-релизе. – В частности, были обнаружены нарушения в процессе рассмотрения заявок на получение постоянных пропусков. Росморпорт не только задерживал сроки их рассмотрения, но и, по сути, уклонялся от оформления пропусков, тем самым создавая препятствия для работы компании в морском порту Усть-Луга».

    По мнению экспертов Ленинградского УФАС, действия «Росморпорта» ущемляют интересы заявителя и могут привести к ограничению конкуренции в сфере оказания услуг на транспортных терминалах, портах и аэропортах. Такие нарушения противоречат части 1 статьи 10 «Закона о защите конкуренции».

    УФАС продолжает следить за развитием ситуации и предупреждает, что дальнейшие нарушения со стороны «Росморпорта» могут иметь последствия в виде административного штрафа от 100 до 500 тыс. рублей в случае невыполнения предписания антимонопольного органа.

    Фото: Морской порт Усть-Луга


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