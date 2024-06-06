Глобал Портс будет строить вторую и третью очереди УЛКТ

Стивидорный холдинг ГК «Дело» Глобал Портс и правительство Ленинградской области договорились объединить усилия по развитию транспортной инфраструктуры в порту Усть-Луга. Соответствующее соглашение стороны заключили на Петербургском международном экономическом форуме-2024. Подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор Глобал Портс Альберт Лихолёт.

Как сообщили SeaNews в компании, в соответствии с соглашением, Глобал Портс планирует реализовать проект поэтапного развития мощностей входящего в группу «Усть-Лужского контейнерного терминала» для увеличения обработки контейнерных, генеральных и навалочных грузов за счет строительства второй и третьей очередей терминала.

При благоприятной рыночной конъюнктуре терминал к 2032 году сможет переваливать до 25 млн тонн грузов ежегодно. Сегодня пропускная способность терминала составляет 5 млн тонн. Увеличение пропускной способности позволит удовлетворить спрос на перевалку продукции действующих и строящихся в регионе промышленных предприятий.

В свою очередь, правительство Ленинградской области окажет всестороннюю поддержку, а также рассмотрит возможность и предложения по улучшению региональной законодательной базы для совершенствования механизмов привлечения инвестиций бизнеса в регионе.

Напомним, УЛКТ изначально планировалось развивать в три очереди. На первой пропускная способность терминала должна была составить 440 тыс. TEU (в том числе 1,4 тыс. рефрозеток), единовременная вместимость – 15 тыс. TEU, максимальная вместимость принимаемых контейнеровозов – до 2,5 тыс. TEU.

В рамках второй очереди в 2016 году, пропускную способность терминала планировалось довести до 1,55 млн TEU, вместимость площадки – до 33,6 тыс. TEU, построить два причала (№№ 54, 55) общей длиной 500 м с глубиной до 16 м, с возможностью принятия океанских судов вместимостью 6 тыс. TEU.

В рамках третьей очереди, ввод которой планировался в 2020 году, было предусмотрено строительство еще трех причалов (№№ 56, 57, 58) общей длиной 760 м с глубиной 13,5 м. На этом этапе пропускная способность терминала должна была увеличиться до 2,85 млн TEU.

Первую очередь УЛКТ ввели в эксплуатацию в конце 2011 года, летом этого же года начались работы по намыву и дноуглублению второй очереди терминала.

Первый контейнеровоз УЛКТ принял в конце декабря 2011 года, тысячный – в октябре 2016. А в декабре 2018 начал переваливать непрофильный для себя уголь.

По итогам первых 4 месяцев этого года контейнерооборот УЛКТ, согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, составил 2797 TEU.

Фото: Глобал Портс