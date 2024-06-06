Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Глобал Портс будет строить вторую и третью очереди УЛКТ
06.06.2024

Глобал Портс будет строить вторую и третью очереди УЛКТ

    • Стивидорный холдинг ГК «Дело» Глобал Портс и правительство Ленинградской области договорились объединить усилия по развитию транспортной инфраструктуры в порту Усть-Луга. Соответствующее соглашение стороны заключили на Петербургском международном экономическом форуме-2024. Подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор Глобал Портс Альберт Лихолёт.

    Как сообщили SeaNews в компании, в соответствии с соглашением, Глобал Портс планирует реализовать проект поэтапного развития мощностей входящего в группу «Усть-Лужского контейнерного терминала» для увеличения обработки контейнерных, генеральных и навалочных грузов за счет строительства второй и третьей очередей терминала.

    При благоприятной рыночной конъюнктуре терминал к 2032 году сможет переваливать до 25 млн тонн грузов ежегодно. Сегодня пропускная способность терминала составляет 5 млн тонн. Увеличение пропускной способности позволит удовлетворить спрос на перевалку продукции действующих и строящихся в регионе промышленных предприятий.

    В свою очередь, правительство Ленинградской области окажет всестороннюю поддержку, а также рассмотрит возможность и предложения по улучшению региональной законодательной базы для совершенствования механизмов привлечения инвестиций бизнеса в регионе.

    Напомним, УЛКТ изначально планировалось развивать в три очереди. На первой пропускная способность терминала должна была составить 440 тыс. TEU (в том числе 1,4 тыс. рефрозеток), единовременная вместимость – 15 тыс. TEU, максимальная вместимость принимаемых контейнеровозов – до 2,5 тыс. TEU.

    В рамках второй очереди в 2016 году, пропускную способность терминала планировалось довести до 1,55 млн TEU, вместимость площадки – до 33,6 тыс. TEU, построить два причала (№№ 54, 55) общей длиной 500 м с глубиной до 16 м, с возможностью принятия океанских судов вместимостью 6 тыс. TEU.

    В рамках третьей очереди, ввод которой планировался в 2020 году, было предусмотрено строительство еще трех причалов (№№ 56, 57, 58) общей длиной 760 м с глубиной 13,5 м. На этом этапе пропускная способность терминала должна была увеличиться до 2,85 млн TEU.

    Первую очередь УЛКТ ввели в эксплуатацию в конце 2011 года, летом этого же года начались работы по намыву и дноуглублению второй очереди терминала. 

    Первый контейнеровоз УЛКТ принял в конце декабря 2011 года, тысячный – в октябре 2016. А в декабре 2018 начал переваливать непрофильный для себя уголь. 

    По итогам первых 4 месяцев этого года контейнерооборот УЛКТ, согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, составил 2797 TEU.

    Фото: Глобал Портс


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.05.2024
    План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    Подписали страны СНГ
    Восток - ЗападИнфраструктураМТК "Север-Юг"развитие
    0
    24.05.2024
    Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в области транспорта и транзита
    23 мая Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с Королем Бахрейна Хамадом Бен […]
    TransportБахрейнМТК "Север-Юг"Россия
    0
    19.03.2024
    «РЖД Логистика» откроет СВХ на терминале «Сухой порт Чайковский»
    АО «РЖД Логистика» и ООО «Квадрат», являющееся собственником контейнерного терминала «Сухой порт Чайковский» в […]
    ООО «Квадрат»РЖД ЛогистикаСВХСоглашение
    0
    29.05.2024
    Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 28 мая, единогласно поддержали ратификацию Соглашения […]
    ЕАЭСЕЭКИранратификация
    0
    16.05.2024
    Росморречфлот подписал соглашение с профсоюзом в сфере морского транспорта
    В Росморречфлоте подписали отраслевое соглашение по подведомственным учреждениям и предприятиям, которые осуществляют свою деятельность […]
    коллективный договорПрофсоюзРосморречфлотСоглашение
    0
    21.03.2024
    «Рускон» обеспечит экспортные поставки продукции Архангельского ЦБК
    «Рускон» (входит в ГК «Дело») и «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» договорились развивать экспортные перевозки грузов. […]
    «Архангельский ЦБК»РусконСоглашениеТрансРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.06.2024 Глобал Портс будет строить вторую и третью очереди УЛКТ
    06.06.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2024 в деталях
    06.06.2024 Уход с контейнерного рынка – часть стратегического плана
    06.06.2024 FESCO и «Свеза» будут развивать экспортные контейнерные перевозки продукции деревообработки
    06.06.2024 CULines продал с верфи контейнеровозы-новострои за ненадобностью
    04.06.2024 Новый регулярный железнодорожный сервис из России в Китай
    Госрегулирование Показать всё
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    27.05.2024 Правительство расширило территорию морского порта Сабетта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •