Мультимодальный хаб для экспорта российского зерна

Российское акционерное общество «Центр развития НОВО» и иранская логистическая компания IranianEurasia Trading and Logistics подписали Акционерное соглашение о создании совместного предприятия и строительстве зернового хаба «Зерно +».

Соглашение, направленное на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации и Исламской Республики Иран, было зключено в рамках проходящего в эти дни в Казани второго международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

Как сообщили SeaNews в пресс-службе ГК «Центр развития НОВО»., зерновой хаб планируется создать на территории особой экономической зоны Серахс – одном из ключевых центров внешней торговли на северо-востоке Ирана, через который проходит важнейший транзитный маршрут из стран Центральной Азии и Ближнего Востока. IranianEurasia Trading and Logistics является резидентом особой экономической зоны Серахс.

Зерновой хаб будет построен с применением передового российского опыта в создании объектов высокоскоростной сухопутной перевалки зерновых грузов с решением проблемы разноколейности железнодорожных путей двух стран. Грузооборот будет осуществляться в рамках инновационной логистической модели «Зерно +», направленной на снижение до нуля порожнего пробега за счет загрузки контейнеров в обе стороны.

Хаб обеспечит приемку российского зерна и зерновых грузов из других дружественных стран всеми видами ж/д транспорта по колее 1520 мм, его хранение и перегрузку в авто- и ж/д транспорт для поставки на рынок Ирана, а также транзита в соседние страны, такие как Афганистан, Ирак, Пакистан и страны Персидского залива, а также обеспечит логистику необходимых России и странам СНГ обратных грузов в специализированных контейнерах.

«Зерновой хаб – это не только зерно, но и мультимодальная логистика и обработка сторонних контейнерных грузов: стратегическим планом предусмотрен выход на более 5 миллионов тонн зерна и 400 000 контейнеров», – подчеркнули в ГК «Центр развития НОВО».

Фото: «Центр развития НОВО»