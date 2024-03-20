Соглашения FESCO о развитии экспортных и внутрироссийских контейнерных перевозок

Транспортная группа FESCO в ходе выставки TransRussia 2024 подписала с российскими партнерами ряд соглашений о развитии контейнерных перевозок в экспортном и внутрироссийском направлениях, сообщили SeaNews в группе.

С оператором по приёму и обработке контейнерных поездов на станциях Железных дорог Якутии «ТК Якутский Транзит» FESCO договорилась о перспективах реализации совместных проектов в сфере железнодорожных отправок из Москвы в Якутию.

В рамках совместного соглашения с Кондопожским целлюлозно-бумажным комбинатом FESCO будет развивать экспортные перевозки продукции предприятия в Китай. Кроме того, стороны проработают возможности для отправок различных видов бумаги Кондопожского ЦБК по новым направлениям — в Индию и Турцию через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска, используя для этих целей регулярные контейнерные сервисы FESCO.

Также в ходе TransRussia 2024 состоялось подписание соглашения с Архангельским целлюлозно-бумажным комбинатом. Согласно договоренностям, стороны изучат вопрос организации интермодальных перевозок готовой продукции ЦБК на экспорт в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, а также Индии через основные морские порты России и разработают для этого оптимальные логистические решения.

Со стороны FESCO соглашения подписал исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в Группу) Леонид Шляхтуров.

Фото: FESCO