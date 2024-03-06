Россия и Азербайджан договорились о развитии погранпереходов

В ходе визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Азербайджан был утвержден план мероприятий о развитии приграничной инфраструктуры между странами, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

5 марта в Баку состоялась встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. Участие во встрече принял министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Обсуждались вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества и инвестиций, взаимодействие в сферах энергетики, промышленности, судостроения, сельского хозяйства, высоких технологий и инноваций.

Также отмечается, что отдельно затронута тема сотрудничества в транспортной сфере, включая воздушное и автомобильное сообщение, а также планы по развитию международного транспортного коридора «Север-Юг».

Как отметил Михаил Мишустин, транспорт и логистика являются одними из ключевых направлений взаимодействия. В частности, осуществляется модернизация погранпереходов между странами, после которой они будут пропускать до 3 тыс. машин в сутки. Кроме того, ведется развитие западного маршрута международного транспортного коридора «Север – Юг», который проходит через Азербайджан.

По итогам встречи подписано Межправительственное соглашение о порядке эксплуатации и обслуживания автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов пропуска «Яраг-Казмаляр» (Российская Федерация) – «Самур» (Азербайджанская Республика) через российско-азербайджанскую государственную границу и подходов к нему. Также утвержден План мероприятий по развитию пунктов пропуска через российско-азербайджанскую государственную границу.

Подписи на документах поставили министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев.

Фото: Минтранс РФ