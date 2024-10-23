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Россия выходит из Конвенции о Международном Совете по исследованию моря
23.10.2024

Россия выходит из Конвенции о Международном Совете по исследованию моря

    • Совет Федерации одобрил денонсацию Конвенции о Международном Совете по исследованию моря, сообщает пресс-служба Совфеда. Сенаторы отметили, что выход Российской Федерации из Конвенции не повлияет на возможность проведения морских научных исследований.

    Докладчиком по вопросу выступила член Комитета СФ по международным делам Анна Отке. Она напомнила, что Конвенция была подписана в Копенгагене 12 сентября 1964 года и вступила в силу, в том числе для СССР, 22 июля 1968 года. Российская Федерация участвует в Конвенции в порядке правопреемства.

    Сенатор пояснила, что Международный Совет по исследованию моря является международным научным органом, который был создан в целях содействия проведению научных исследований и изысканий по изучению моря, в особенности его живых ресурсов. Район деятельности Совета – Атлантический океан и прилегающие к нему моря. Членами Совета являются 20 стран: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Испания, Швеция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки.

    30 марта 2022 года в нарушение положений Конвенции Советом было принято решение о приостановлении участия Российской Федерации в деятельности Совета. Несмотря на неоднократные обращения российской стороны неправомерное решение до настоящего времени не отменено. В сложившихся условиях было принято решение о выходе Российской Федерации из Конвенции.

    «Выход Российской Федерации из Конвенции не повлияет на возможность проведения морских научных исследований в зоне действия Конвенции, поскольку такие исследования и обмен научной информацией могут быть организованны с использованием действующих международно-правовых механизмов», — сказала А.Отке.

    Фото: пресс-служба Совета Федерации

     


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