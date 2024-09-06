Как успешно выйти на торги по грузоперевозкам за 7 шагов

В условиях стремительно меняющегося рынка логистики и грузоперевозок торги становятся ключевым инструментом для оптимизации затрат и повышения качества услуг. Процесс проведения торгов по грузоперевозкам может существенно повлиять на прибыльность компании.
Этапы торгов, такие как подготовка, запуск, анализ предложений, выбор победителя и заключение контрактов, становятся все более автоматизированными, возникает вопрос: как выйти на торги грузоперевозок?
В этой статье мы рассмотрим, что такое торги по грузоперевозкам, особенности их проведения, преимущества, как в них участвовать и проводить, а также какие есть площадки для проведения торгов.
Содержание статьи
- В чем особенность торгов на перевозку грузов?
- Кто участвует и организует торги на перевозку груза?
- Как происходит процесс проведения торгов в грузоперевозках?
- Какие выгоды и преимущества для участников торгов?
- Какие есть площадки для проведения торгов по перевозке грузов?
- Почему торги стоит проводить на платформе Roolz?
- Как провести и участвовать в торгах на грузоперевозку на Roolz?
- Подведем итоги
В чем особенность торгов на перевозку грузов?
Торги по грузоперевозкам — это процесс, в ходе которого грузовладельцы, экспедиторы, перевозчики, диспетчера предлагают свои услуги или заказывают транспортные услуги через специализированные платформы. Основная цель торгов — получение наилучших условий по стоимости доставки груза, качеству услуг и времени доставки.
Процесс может принимать различные формы в зависимости от потребностей и специфики участников торгов: перевозчика, экспедитора и грузоотправителя. Компании могут подписывать краткосрочные, а также и долгосрочные контракты с перевозчиками или делать ставки на спотовом рынке без контрактов.
В то время как первый подход может быть более безопасным способом оказания транспортных услуг и гарантированные закрытые заявки, а спотовый обычно необходим, поскольку рыночные условия колеблются, а потребности в доставке не сокращаются при этом.
Традиционный подход проведения торгов на перевозку грузов — это поиск партнеров для долгосрочного сотрудничества под годовые контракты. Такой подход включает в себя оценку общего объема фрахта в течение года и согласованную ставку. Здесь стоит помнить, что нарушение контракта может привести к некоторым неприятным последствиям для всех сторон. В основном, грузоотправители теряют доступ к более выгодным сделкам, ограничиваясь традиционным подходом. Они также должны учитывать, что перевозчик может отказаться от контракта в период повышенного спроса.
И как раз в таких случаях компании могут прибегнуть к мини-торгам, чтобы закрыть транспортные заявки, по которым их подрядчик отказался выполнять перевозку по согласованным ранее тарифам. Мини-торги — это краткосрочные изменения в текущих контрактах на доставку. Эти сделки могут даже совершаться без ключевого контракта на долгий срок. Такие сделки могут длиться пару месяцев, месяц или даже неделю.
Кто участвует и организует торги на перевозку груза?
В торгах по грузоперевозкам участвуют различные стороны:
- Грузовладельцы — компании, которым необходимо перевезти груз.
- Экспедиторские компании — организаторы перевозок, которые предоставляют свои услуги.
- Транспортные компании и водители-дальнобойщики — непосредственные исполнители перевозок.
Организаторами торгов могут выступать как крупные компании, так и небольшие. А помогают организовать и провести торги на перевозку грузов специализированные платформы, такие как Roolz.
Как происходит процесс проведения торгов в грузоперевозках?
Процесс проведения торгов по грузоперевозкам можно представить в виде общей схемы, которую каждый участник адаптирует и совершенствует под себя и интересы своего бизнеса:
- Поиск специализированной площадки. Прежде чем запустить торги, заказчик и организатор выбирают удобную и подходящую для себя специализированную платформу.
- Подготовка и запуск торгов. Грузовладелец формирует и публикует объявление о требуемой перевозке с подробным описанием груза, особенностей его, маршрута, сроков. Также указываются все условия сотрудничества и требования к исполнителям транспортных услуг.
- Прием заявок. Транспортные и экспедиторские компании подают свои предложения с указанием стоимости и условий перевозки.
- Анализ и выбор. Грузовладелец оценивает полученные предложения по различным критериям (стоимость, сроки, надежность) и выбирает наилучшее для себя. В некоторых случаях платформа может автоматически выбрать оптимальный вариант, который грузовладелец затем подтверждает.
- Заключение контрактов. После выбора поставщика услуг стороны заключают договор на выполнение обязательств.
Какие выгоды и преимущества для участников торгов?
Сфера логистики и грузоперевозок не стоит на месте, а стремительно развивается. Все больше компаний на рынке уходят от бумажной работы, бесконечного сбора и анализа excel-таблиц и записей «на коленке». Нагрузка на специалистов увеличивается, количество обработки данных также и очень важно находить решения и облегчать ряд операционных и рутинных задач за счет автоматизации процессов.
И чтобы выделить преимущества и выгоды от участия в торгах на специализированных площадках, нужно понимать, что они отличаются в зависимости от роли участника.
Участие в торгах по грузоперевозкам предоставляет ряд преимуществ:
- Экономия средств. Возможность выбрать справедливое предложение по цене.
- Прозрачность. Открытый процесс отбора способствует честной конкуренции между вашими партнерами действующими и потенциальными.
- Качество услуг. Возможность выбора партнера с наилучшими условиями для сотрудничества.
- Оптимизация процессов. Автоматизация и упрощение процесса выбора транспортных компаний.
- Экономия времени. За счет автоматизации вы можете сэкономить большое количество времени на ручной сбор, обработку данных, выбор победителя торгов.
Какие есть площадки для проведения торгов по перевозке грузов?
На логистическом рынке сейчас огромное множество предложений тендерных и торговых площадок по поиску справедливых цен и наилучших условий сотрудничества. Здесь мы говорим не о тендерных государственных площадках, где немножко другой подход к проведению торгов и имеется ряд бюрократических моментов и специфики.
5 площадок для проведения торгов на перевозку грузов
Также мы собрали лучшие площадки, где участники могут относительно в свободной форме проводить торги и выбирать наилучшие для себя варианты по сотрудничеству.
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- Roolz — площадка для торгов, которую могут выгодно использовать все участники рынка на приватной и публичной бирже, предлагая те условия, которые подходят именно им, и выбирая наилучшие предложения из всех полученных ставок. При выборе можно руководствоваться не только предложенной стоимостью, но и условиями, надежностью контрагента и другими параметрами.
- ATI.SU — в рамках сервиса проводятся тендеры по крупным заказам на перевозку грузов, что позволяет заключать выгодные контракты. Участвовать в тендере могут все: грузовладельцы, перевозчики и экспедиторы, подходящие условиям.
- LogistPro — площадка для проведения торгов в реальном времени для всех участников рынка логистики, включая грузовладельцев, производителей, транспортные компании и экспедиторов. Площадка отлично подходит для средних и крупных бизнесов. Облачный сервис LogistPRO также предоставляет возможность проведения.
- Loginet — платформа для проведения различных тендеров, направленных на заключение долгосрочных партнерских взаимоотношений и распределение ежедневных перевозок.
- Lardi Trans — площадка позволяет помимо размещения стандартных объявлений о поиске грузов или перевозчиков, так еще и дает возможность проведения тендеров с выбором победителя с оптимальными условиями и ценами.
Почему торги стоит проводить на платформе Roolz?
Roolz — современный сервис для поиска грузов и транспорта, организации региональных и международных грузоперевозок. Онлайн-сервис подходит как новичку, так и опытному пользователю.
Платформа позволяет проводить торги, чтобы найти справедливую цену и лучшие условия для сотрудничества с партнерами.
На платформе Roolz конкурс по ставкам и условиям можно организовывать в 4 режимах:
- Торг. Классический формат торгов с предложениями выше или ниже установленной стоимости и условиями сотрудничества. Победитель выбирается вручную, исходя из оптимального сочетания цена-условия.
- Аукцион. Ставки на победу по критерию наилучшей цены. Предлагать можно указанную в тендере стоимость или ниже. Есть возможность автоматического и ручного выбора победителя.
- Фикс. Предложения с фиксированной стоимостью, на которую можно только согласиться. Побеждает либо первая ставка при настройке «Забрать сразу», либо вручную выбранное предложение.
- Объявление. Режим не имеет механики ставок. Потенциальные исполнители перевозки связываются с заказчиком через встроенный мессенджер Roolz или другими способами связи, такими как номер телефона
Особенность Roolz — дополнительный режим «Забрать сразу» для фиксированной стоимости. Когда перевозчик или экспедитор подаёт ставку, он автоматически подтверждает намерение и принимает заказ.
Торги на площадке Roolz доступны сразу к двум рынкам: открытому на публичной бирже и закрытому на приватной бирже. В зависимости от того, где грузовладелец опубликовал свои предложения по перевозке, отсюда и определяется приватность торгов:
- Открытые торги происходят на публичной бирже грузоперевозок. Любой перевозчик или экспедитор может участвовать в таких торгах. Это позволяет увеличить количество предложений и вариантов перевозок как по стоимости, так и по условиям.
- Закрытые торги проводятся на приватной бирже между партнёрами. Заказчик может опубликовать транспортный запрос для всех партнёров или выбрать отдельных получателей, включая целые группы партнёров. Только получатели могут видеть закрытые торги на площадке и участвовать в них — посторонние не имеют к ним доступа. Как правило, закрытые торги на перевозку груза проводятся среди исполнителей, которые уже прошли проверку службы безопасности или являются постоянными партнёрами заказчика.
Нередко грузовладелец размещает свои торги одновременно на публичной и приватной бирже, чтобы повысить уровень конкуренции.
А также площадка предоставляет возможность участникам торгов подавать свои тарифы с и без НДС. Roolz автоматически приводит ставки с разным налогообложением к единой чистой стоимости за счёт вычитания процента НДС. Это позволяет проводить торги между плательщиками НДС и, например, индивидуальными перевозчиками, работающими без НДС.
Как провести и участвовать в торгах на грузоперевозку на Roolz?
Для проведения торгов на площадке Roolz следуйте пошаговой инструкции:
Шаг 1. Зарегистрируйтесь на платформе Roolz, заполнив все необходимые данные о компании, и войдите в свой аккаунт.
Шаг 2. Создайте оферту и выберите вариант, который вы хотите предложить партнерам.
Шаг 3. Заполните все необходимые поля в оферте о грузе или транспорте.
Шаг 4. Выберите интересующий вас режим ставок для проведения торгов.
Шаг 5. Выберете приватный или публичный вариант размещения на бирже: открытые или закрытые торги предпочитаете. И нажмите «Создать» или «Опубликовать сразу».
Теперь ваше предложение на торги будет опубликовано на площадке.
Шаг 6. Следите за конкурсом и торгами, ожидайте откликов.
Шаг 7. Выберете победителя, если предпочитаете ручное определение.
После выбора победителя отправляйтесь с ним заключать контракт или разовый договор-заявку.
Подведем итоги
Выход на торги по грузоперевозкам требует тщательной подготовки и правильного выбора платформы. Если сделать все правильно, то торги позволяют и грузоотправителям, и перевозчикам заключить взаимовыгодную сделку.
Платформа грузоперевозок Roolz предоставляет все необходимые инструменты и поддержку для успешного участия в торгах. Оптимизация внутренних процессов, активное продвижение и использование современных технологий помогут вам добиться успеха и укрепить свои позиции на рынке.
Используйте возможности, которые предоставляет Roolz, и начните выигрывать торги уже сегодня!