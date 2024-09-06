Как успешно выйти на торги по грузоперевозкам за 7 шагов

В условиях стремительно меняющегося рынка логистики и грузоперевозок торги становятся ключевым инструментом для оптимизации затрат и повышения качества услуг. Процесс проведения торгов по грузоперевозкам может существенно повлиять на прибыльность компании.

Этапы торгов, такие как подготовка, запуск, анализ предложений, выбор победителя и заключение контрактов, становятся все более автоматизированными, возникает вопрос: как выйти на торги грузоперевозок?

В этой статье мы рассмотрим, что такое торги по грузоперевозкам, особенности их проведения, преимущества, как в них участвовать и проводить, а также какие есть площадки для проведения торгов.

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В чем особенность торгов на перевозку грузов?

Торги по грузоперевозкам — это процесс, в ходе которого грузовладельцы, экспедиторы, перевозчики, диспетчера предлагают свои услуги или заказывают транспортные услуги через специализированные платформы. Основная цель торгов — получение наилучших условий по стоимости доставки груза, качеству услуг и времени доставки.

Процесс может принимать различные формы в зависимости от потребностей и специфики участников торгов: перевозчика, экспедитора и грузоотправителя. Компании могут подписывать краткосрочные, а также и долгосрочные контракты с перевозчиками или делать ставки на спотовом рынке без контрактов.

В то время как первый подход может быть более безопасным способом оказания транспортных услуг и гарантированные закрытые заявки, а спотовый обычно необходим, поскольку рыночные условия колеблются, а потребности в доставке не сокращаются при этом.

Традиционный подход проведения торгов на перевозку грузов — это поиск партнеров для долгосрочного сотрудничества под годовые контракты. Такой подход включает в себя оценку общего объема фрахта в течение года и согласованную ставку. Здесь стоит помнить, что нарушение контракта может привести к некоторым неприятным последствиям для всех сторон. В основном, грузоотправители теряют доступ к более выгодным сделкам, ограничиваясь традиционным подходом. Они также должны учитывать, что перевозчик может отказаться от контракта в период повышенного спроса.

И как раз в таких случаях компании могут прибегнуть к мини-торгам, чтобы закрыть транспортные заявки, по которым их подрядчик отказался выполнять перевозку по согласованным ранее тарифам. Мини-торги — это краткосрочные изменения в текущих контрактах на доставку. Эти сделки могут даже совершаться без ключевого контракта на долгий срок. Такие сделки могут длиться пару месяцев, месяц или даже неделю.

Кто участвует и организует торги на перевозку груза?

В торгах по грузоперевозкам участвуют различные стороны:

Грузовладельцы — компании, которым необходимо перевезти груз.

Экспедиторские компании — организаторы перевозок, которые предоставляют свои услуги.

Транспортные компании и водители-дальнобойщики — непосредственные исполнители перевозок.

Организаторами торгов могут выступать как крупные компании, так и небольшие. А помогают организовать и провести торги на перевозку грузов специализированные платформы, такие как Roolz.

Как происходит процесс проведения торгов в грузоперевозках?

Процесс проведения торгов по грузоперевозкам можно представить в виде общей схемы, которую каждый участник адаптирует и совершенствует под себя и интересы своего бизнеса:

Поиск специализированной площадки. Прежде чем запустить торги, заказчик и организатор выбирают удобную и подходящую для себя специализированную платформу. Подготовка и запуск торгов. Грузовладелец формирует и публикует объявление о требуемой перевозке с подробным описанием груза, особенностей его, маршрута, сроков. Также указываются все условия сотрудничества и требования к исполнителям транспортных услуг. Прием заявок. Транспортные и экспедиторские компании подают свои предложения с указанием стоимости и условий перевозки. Анализ и выбор. Грузовладелец оценивает полученные предложения по различным критериям (стоимость, сроки, надежность) и выбирает наилучшее для себя. В некоторых случаях платформа может автоматически выбрать оптимальный вариант, который грузовладелец затем подтверждает. Заключение контрактов. После выбора поставщика услуг стороны заключают договор на выполнение обязательств.

Какие выгоды и преимущества для участников торгов?

Сфера логистики и грузоперевозок не стоит на месте, а стремительно развивается. Все больше компаний на рынке уходят от бумажной работы, бесконечного сбора и анализа excel-таблиц и записей «на коленке». Нагрузка на специалистов увеличивается, количество обработки данных также и очень важно находить решения и облегчать ряд операционных и рутинных задач за счет автоматизации процессов.

И чтобы выделить преимущества и выгоды от участия в торгах на специализированных площадках, нужно понимать, что они отличаются в зависимости от роли участника.

Участие в торгах по грузоперевозкам предоставляет ряд преимуществ:

Экономия средств. Возможность выбрать справедливое предложение по цене.

Прозрачность. Открытый процесс отбора способствует честной конкуренции между вашими партнерами действующими и потенциальными.

Качество услуг. Возможность выбора партнера с наилучшими условиями для сотрудничества.

Оптимизация процессов. Автоматизация и упрощение процесса выбора транспортных компаний.

Экономия времени. За счет автоматизации вы можете сэкономить большое количество времени на ручной сбор, обработку данных, выбор победителя торгов.

Какие есть площадки для проведения торгов по перевозке грузов?

На логистическом рынке сейчас огромное множество предложений тендерных и торговых площадок по поиску справедливых цен и наилучших условий сотрудничества. Здесь мы говорим не о тендерных государственных площадках, где немножко другой подход к проведению торгов и имеется ряд бюрократических моментов и специфики.

5 площадок для проведения торгов на перевозку грузов

Также мы собрали лучшие площадки, где участники могут относительно в свободной форме проводить торги и выбирать наилучшие для себя варианты по сотрудничеству.