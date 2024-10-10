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При строительстве судов для перевозки сельхозпродукции планируют применять лизинг
10.10.2024

При строительстве судов для перевозки сельхозпродукции планируют применять лизинг

    • Для развития отечественного судостроения и снижения дефицита торгового флота, в том числе для перевозки сельскохозяйственных грузов, будут применять лизинговые механизмы. Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, соответствующее соглашение подписали руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, генеральный директор Росморпорта Сергей Пылин и генеральный директор Росагролизинга Павел Косов.

    Церемония подписания трехстороннего соглашения состоялась в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», где прошла рабочая встреча по вопросам развития судостроения.

    Как отметил А.Тарасенко, вопрос создания собственного грузового флота носит стратегический характер и находится на контроле руководства страны.

    «Создание отечественных судов позволит уйти от зависимости от зарубежных перевозчиков, улучшит логистические цепочки для поставок сельхозпродукции внутри страны и сформирует основу для дальнейшего развития экспорта продукции российских предприятий», – сказал глава Росморречфлота.

    Соглашение нацелено на обеспечение развития и суверенитета перевозок сельскохозяйственных грузов водным транспортом, повышение оборачиваемости данных грузов в морских портах.

    Стороны договорились оказывать друг другу консультационную и методическую помощь по вопросам применения лизинговых механизмов при реализации инвестпроектов при строительстве судов.

    С.Пылин подчеркнул, что в хозяйственном ведении подведомственного предприятия Росморречфлота находится крупнейшая в мире группировка служебно-вспомогательного флота, которая продолжает непрерывно пополняться современными судами.

    Так, в 2024 году в эксплуатацию ввели высокопроизводительный земснаряд «Николай Русанов» – головное судно серии из трех земснарядов, предназначенных для развития Волго-Каспийского морского судоходного канала. Флот предприятия в текущем году также пополнили сборщики льяльных вод «Копорье» и «Коппи» для работы в Усть-Луге и в Ванино соответственно. Также на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе строятся два нефтемусоросборщика-бонопостановщика и три буксира высокого ледового класса Аrс4.

    Фото: Росморречфлот


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