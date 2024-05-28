Утвержден план работы по проекту «Cold Chain»

15 мая в Москве в Секретариате Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) в гибридном формате состоялось первое заседание экспертов по проекту «Cold Chain», сообщили SeaNews в КСТП.

В заседании приняли участие представители государственных ведомств, железных дорог, транспортно-логистических, производственных компаний и IT-компаний из 9 стран: России, Азербайджана, Беларуси, Германии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая и Монголии (более 60 участников), которые обсудили ключевые вопросы развития перевозок скоропортящихся грузов и развития проекта КСТП «Cold Chain» (непрерывной холодильной цепи).

Открывая заседание, генеральный секретарь КСТП Геннадий Бессонов обозначил сложность задачи, стоящей перед участниками проекта «Cold Chain»: «Организация перевозки грузов, требующих определенного температурного режима, диктует необходимость высокой согласованности на всех этапах, ведь даже малейший сбой может привести к полной потере груза и большим дополнительным финансовым расходам».

Приветствуя участников, Шанкар Шинде, сопредседатель Федерации ассоциаций экспедиторов Индии (FFFAI), заместитель председателя КСТП, высказал заинтересованность индийской стороны в развитии перевозок по МТК «Север-Юг» в сообщении с Индией и заявил о желании обсудить ключевые моменты трансграничных перевозок и вызовы, стоящие перед проектом КСТП «Cold Chain». В частности, по мнению Ш.Шинде, необходимо более эффективно «использовать систему отслеживания для встроенной системы безопасности, для того чтобы отслеживать все грузы в режиме онлайн».

В ходе дискуссии были выявлены болевые точки, на устранение которых, в том числе нацелен проект КСТП «Cold Chain». Валерий Барченко, председатель Совета директоров ООО «Рефагротранс», отметил, что на маршрутах работы компании налажены бесшовные перевозки, «проблем нет ни с перегрузом, ни с досмотрами, ни с нарушением технологий сохранения температурного режима». Однако операционную деятельность усложняет ежемесячное утверждение тарифов, как рассказал В.Барченко, «наши китайские партнеры не готовы нам подтверждать тарифные условия в долгосрочной перспективе».

Евгений Блинков, аналитик Проектного офиса АО «РЖД Логистика», обратил внимание на необходимость более активного развития маршрута МТК «Север-Юг» в направлении иранского порта Бендер-Аббас и обеспечения «грузовой базы в части обратной загрузки импорта в Российскую Федерацию».

Сергей Матвеев, коммерческий директор ООО «РД Групп», акцентировал внимание на необходимость разработки ГОСТов на электронные приборы, контролирующие непрерывность холодильной цепи: «Проблема подвешена в воздухе, до сих пор не определены технические требования к датчикам, не утверждены протоколы, порядок установки, проверки и не определена ответственность сторон», – сказал он.

Самыми беспроблемными оказались морские перевозки. Андрей Гречкин, генеральный директор ООО «Дальрефтранс», отметил налаженную работу морского флота и открытие новых сервисов, связанных с Санкт-Петербургом, индийскими портами Нава-Шева и Мундра, запуск маршрута Александрия – Новороссийск.

Максим Корнеев, генеральный директор ООО «Русские рефрижераторы», рассказал о положительных результатах тестовой эксплуатации восьми новых автономных рефрижераторных вагонов собственной разработки, которые показали «бескомпромиссное соблюдение температурного режима от любой точки А до любой точки В» и запуске отечественного АРВ в серию осенью 2024 года.

Руководитель проекта КСТП «Cold Chain», президент АСОРПС Михаил Синев предложил участникам утвердить план работы по проекту по различным направлениям, включая рассмотрение вопросов, связанных с перевозкой термочувствительных грузов во внутрироссийском и международных сообщениях, популяризацию мультимодальных сервисов по перевозке скоропортящихся грузов и продвижение транспортных продуктов компаний – членов КСТП на международном рынке транспортных услуг. Все присутствующие эксперты план единогласно одобрили.

Фото: «Дальрефтранс»