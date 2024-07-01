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2024 год может стать рекордным по приросту тонно-миль
01.07.2024

2024 год может стать рекордным по приросту тонно-миль

    • Если ситуация в регионе Красного моря до конца года не изменится, тонно-километраж морских перевозок вырастет на 5,8%, или на 3,6 тыс. млрд тонно-миль, сообщает Splash со ссылкой на прогноз Clarksons.

    Для сравнения, в последние 10 лет тонно-километраж морских перевозок в среднем ежегодно увеличивался на 1,31 млрд тонно-миль.

    Таким образом, 2024 год может стать вторым годом по приросту тонно-миль за всю историю наблюдений после 2010 года, когда мировая экономика восстанавливалась после финансового кризиса.

    «Если кризис в Красном море закончится, то этот тренд изменится», – уточняют в Clarksons.

    Фото: ONE

     


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