Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый рыболовный морозильный траулер отправился из Китая в Архангельск
29.05.2024

Новый рыболовный морозильный траулер отправился из Китая в Архангельск

    • Среднетоннажный рыболовный морозильный траулер «Кулой», построенный в Китае по заказу мезенского рыболовецкого колхоза «Север», сегодня отправился из города Далянь в Архангельскую область, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

    Как рассказал в своем Телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, две недели назад в порту Далянь, где был построен рыболовный морозильный траулер «Кулой», правительство области договаривалось с китайскими партнерами об ускорении оформления всей документации для отправки судна. «Сегодня все договорённости выполнены», – написал глава области.

    В Мурманске траулер будет дооборудован и вскоре выйдет на промысел. Прямо на борту будет обеспечиваться полный цикл работ рыбопромышленников: лов, переработка и изготовление продукции.

    Это уже второе судно, построенное по индивидуальному проекту на верфи LIAO YU GROUP («Ляо Ю Групп») на класс Российского морского регистра судоходства Длина траулера составляет 46,6 м, ширина – 10,6 м, вместимость грузового трюма – 452 куб. метров. Траулер может развивать скорость до 11 узлов, предполагаемый состав экипажа – 24 человека. Объем инвестиций, вложенных в строительство, составил порядка 600 млн рублей, рассказали в правительстве Архангельской области.

    Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации на борту траулера прошла на производственной площадке верфи 26 марта 2024 года.

    Фото из Телеграм-канала губернатора Архангельской области


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.02.2024
    Судостроительная промышленность Китая в 2023 году
    В 2023 году прибыль ведущих судостроительных предприятий Китая выросла на 131,7% по сравнению с […]
    2023КитайСудостроение
    0
    18.04.2024
    США начинают расследование относительно доминирования Китая в мировом судостроения
    Президент США Джо Байден и торговый представитель США заявили о том, что начинают расследование […]
    КитайКонкуренцияобвинениеРасследование
    0
    28.03.2024
    В Приморье запустят судостроительный и судоремонтный кластер
    Уже в этом году
    КластерПриморский крайСКК "Звезда"Судоремонт
    0
    18.03.2024
    Правительство профинансирует завершение опытно-конструкторских работ, связанных с развитием судоходства
    В 2024 году на завершение опытно-конструкторских работ в рамках пяти проектов, связанных с развитием […]
    Опытно-конструкторские работыПравительствоСудостроениеФинансирование
    0
    15.04.2024
    Производители Ленобласти будут поставлять комплектующие для судостроения в Приморье
    И для судоремонта
    комплектующиеконтрактыЛенинградская областьПриморский край
    0
    02.05.2024
    На «Севмаше» заложили плавучий док
    На предприятии ОСК «Севмаш» состоялась церемония закладки нового плавучего дока «Сухона» проекта 02122. Он […]
    ОСКплавучий докСевмашСудостроение
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.05.2024 Глобальные контейнерные линии возвращаются в украинские порты
    29.05.2024 Третий кругорейс контейнеровоза «Новик Мария»
    28.05.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2024 снизился на 3,3%
    28.05.2024 FESCO добавила к индийским сервисам фидер из ОАЭ
    28.05.2024 Контейнерооборот китайских портов, Q1 2024
    28.05.2024 Иранские контейнеровозы продолжают регулярно заходить в порты ЕС
    Госрегулирование Показать всё
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    27.05.2024 Правительство расширило территорию морского порта Сабетта
    24.05.2024 Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в области транспорта и транзита
    23.05.2024 М.Мишустин дал поручение в сфере морского пространственного планирования России
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •