Новый рыболовный морозильный траулер отправился из Китая в Архангельск

Среднетоннажный рыболовный морозильный траулер «Кулой», построенный в Китае по заказу мезенского рыболовецкого колхоза «Север», сегодня отправился из города Далянь в Архангельскую область, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Как рассказал в своем Телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, две недели назад в порту Далянь, где был построен рыболовный морозильный траулер «Кулой», правительство области договаривалось с китайскими партнерами об ускорении оформления всей документации для отправки судна. «Сегодня все договорённости выполнены», – написал глава области.

В Мурманске траулер будет дооборудован и вскоре выйдет на промысел. Прямо на борту будет обеспечиваться полный цикл работ рыбопромышленников: лов, переработка и изготовление продукции.

Это уже второе судно, построенное по индивидуальному проекту на верфи LIAO YU GROUP («Ляо Ю Групп») на класс Российского морского регистра судоходства Длина траулера составляет 46,6 м, ширина – 10,6 м, вместимость грузового трюма – 452 куб. метров. Траулер может развивать скорость до 11 узлов, предполагаемый состав экипажа – 24 человека. Объем инвестиций, вложенных в строительство, составил порядка 600 млн рублей, рассказали в правительстве Архангельской области.

Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации на борту траулера прошла на производственной площадке верфи 26 марта 2024 года.

Фото из Телеграм-канала губернатора Архангельской области