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В Азово-Донском бассейне завершилась навигация 2024 года
17.12.2024

В Азово-Донском бассейне завершилась навигация 2024 года

    • По итогам навигации 2024 года объем перевозок грузов в Азово-Донском бассейне составил 7,8 млн тонн, что на 28% больше, чем 2023 году, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Общее количество судозаходов составило почти 5,3 тыс. единиц судов, это на 26% больше, чем в прошлом году.

    Навигацию в бассейне завершило судно «Омский-99», которое покинуло границы бассейна 14 декабря.

    Ранее навигация была продлена с 1 декабря в связи с благоприятными гидрометеорологическими условиями. За период продленной навигации прошло 50 судов, перевезено 68 тыс. тонн грузов.

    Грузооборот пристаней Дона составил почти 1,4 млн тонн, это на 355 тыс. тонн больше к уровню 2023 году, рост составил 25%.

    «Навигация 2024 года была полноводной. В течение всей навигации ограничения по осадке судов не вводились», – говорится в пресс-релизе.

    Фактические сроки действия судоходной обстановки на магистральном пути составили 254 суток.

    Фото: Росморречфлот


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