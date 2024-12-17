В Азово-Донском бассейне завершилась навигация 2024 года

По итогам навигации 2024 года объем перевозок грузов в Азово-Донском бассейне составил 7,8 млн тонн, что на 28% больше, чем 2023 году, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Общее количество судозаходов составило почти 5,3 тыс. единиц судов, это на 26% больше, чем в прошлом году.

Навигацию в бассейне завершило судно «Омский-99», которое покинуло границы бассейна 14 декабря.

Ранее навигация была продлена с 1 декабря в связи с благоприятными гидрометеорологическими условиями. За период продленной навигации прошло 50 судов, перевезено 68 тыс. тонн грузов.

Грузооборот пристаней Дона составил почти 1,4 млн тонн, это на 355 тыс. тонн больше к уровню 2023 году, рост составил 25%.

«Навигация 2024 года была полноводной. В течение всей навигации ограничения по осадке судов не вводились», – говорится в пресс-релизе.

Фактические сроки действия судоходной обстановки на магистральном пути составили 254 суток.

Фото: Росморречфлот