Задержки на внутренних водных путях Европы

Дефицит сезонных рабочих привел к задержкам на внутренних водных путях Европы. Как сообщает The Loadstar, многие участники рынка недовольны бездействием и нежеланием властей решать эту многолетнюю проблему.

По данным оператора барж Contargo, задержки в портах Антверпен и Роттердам составляют 44 и 72 часа соответственно.

«В этом нет ничего нового, мы наблюдаем такую ситуацию каждое лето, в сезон отпусков с начала июля до конца августа, типичная нехватка рабочих на внутренних терминалах, – цитирует издание свой источник. – Но все бОльшее беспокойство вызывает то, что, похоже, эту проблему ни отрасль, ни правительство решать не хотят, а ведь пропускная способность порта Роттердам к 2033 году должна удвоиться».

«Главная проблема заключается в том, что из сектора уходит часть пожилых работников, – цитирует The Loadstar консультанта по внутренним перевозкам SeasC4U Гюнтера Гинкельса. – Очень мало молодых людей привлекают эти профессии, поскольку перспективы развития практически отсутствуют. При этом этот сектор не страдает от низкой заработной платы, однако пока нет никаких признаков того, что этого будет достаточно для привлечения молодых кадров».

Он также предположил, что изменения в законы Бельгии могли бы смягчить некоторые сезонные проблемы, например, в закон, регулирующий деятельность докеров. Согласно этому закону, статус докера может быть предоставлен только лицам, являющимся членами профсоюза, что, по мнению некоторых участников рынка, лишает портовых операторов возможности нанимать сезонных рабочих из соседних стран для решения проблемы дефицита кадров.

Фото: Contargo