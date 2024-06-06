Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В порту Ванино завершились ледокольные проводки
06.06.2024

В порту Ванино завершились ледокольные проводки

    • В морском порту Ванино завершился сезон ледокольных проводок судов. С 6 июня акватория морского порта полностью открыта для судоходства, сообщает пресс-служба Росморречфлота.   

    Последним ото льда освободился участок акватории удалённого морского терминала «Порт Эльга» (входит в границы акватории порта Ванино) в северо-западной части Охотского моря.

    Окончание периода ледокольных проводок было объявлено 1 апреля распоряжением капитана морского порта.

    18 апреля была начата навигация на участке №2 в районе удаленного морского терминала Сизиман, расположенном в Татарском проливе на расстоянии 100 миль севернее Ванино.В порту Ванино завершились ледокольные проводки

    Отмечается, что начало периода ледокольных проводок было объявлено с 26 декабря 2023 года, что на семнадцать дней раньше, чем в предыдущий зимний период. Это связано с ранним и интенсивным ледообразованием в Татарском проливе. Площадь покрытия Охотского моря и Татарского пролива льдом была значительно больше, чем в прошлые годы.

    Ледокольные проводки в порту и на подходах к нему обеспечивали ледоколы «Магадан» и «Капитан Хлебников» Росморпорта. Максимальная протяжённость ледокольной проводки зафиксирована 5 января и составила 86,4 мили, при этом продолжительность проводки составила 13 часов 30 минут.

    Период ледокольных проводок 2023-2024 года по продолжительности можно отнести к разряду среднестатистических, отметили в Росморречфлоте. БОльшая часть января и в первой половине марта были наиболее тяжелые ледовые условия. Вводились ограничения даже для судов с ледовым классом Arc 4 под проводкой ледокола.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.05.2024
    Первая партия угля северного завоза в Ванино
    Порт Ванино отгрузил первую партию угля в рамках северного завоза. Первая партия энергетического угля, […]
    ВаниноНавигацияпервая партияСеверный завоз
    0
    06.03.2024
    Границы морского порта Ванино расширили
    В соответствии с распоряжением правительства России от 14.02.2024 №338-р принято решение о расширении границ […]
    ВаниноГраницы портапорт ЭльгаУголь
    0
    17.01.2024
    В портах Мариуполь и Бердянск начался период ледокольной проводки
    С учетом прогноза ледовой обстановки, в целях обеспечения навигационной доступности морских портов и обеспечения […]
    Бердянскледокольные проводкиМариуполь
    0
    03.04.2024
    В морском порту Ванино завершился сезон ледокольных проводок
    1 апреля в акватории морского порта Ванино и на подходах к нему завершился период […]
    ВаниноЛедоколыледокольная проводкаРосморпорт
    0
    03.05.2024
    Открыто движение по новому главному железнодорожному пути к порту Ванино
    На перегоне Усть-Орочи – Чепсары
    ВаниноЖелезная дорогаРЖДСтроительство
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.06.2024 Глобал Портс будет строить вторую и третью очереди УЛКТ
    06.06.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2024 в деталях
    06.06.2024 Уход с контейнерного рынка – часть стратегического плана
    06.06.2024 FESCO и «Свеза» будут развивать экспортные контейнерные перевозки продукции деревообработки
    06.06.2024 CULines продал с верфи контейнеровозы-новострои за ненадобностью
    04.06.2024 Новый регулярный железнодорожный сервис из России в Китай
    Госрегулирование Показать всё
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    27.05.2024 Правительство расширило территорию морского порта Сабетта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •