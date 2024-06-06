В порту Ванино завершились ледокольные проводки

В морском порту Ванино завершился сезон ледокольных проводок судов. С 6 июня акватория морского порта полностью открыта для судоходства, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Последним ото льда освободился участок акватории удалённого морского терминала «Порт Эльга» (входит в границы акватории порта Ванино) в северо-западной части Охотского моря.

Окончание периода ледокольных проводок было объявлено 1 апреля распоряжением капитана морского порта.

18 апреля была начата навигация на участке №2 в районе удаленного морского терминала Сизиман, расположенном в Татарском проливе на расстоянии 100 миль севернее Ванино.

Отмечается, что начало периода ледокольных проводок было объявлено с 26 декабря 2023 года, что на семнадцать дней раньше, чем в предыдущий зимний период. Это связано с ранним и интенсивным ледообразованием в Татарском проливе. Площадь покрытия Охотского моря и Татарского пролива льдом была значительно больше, чем в прошлые годы.

Ледокольные проводки в порту и на подходах к нему обеспечивали ледоколы «Магадан» и «Капитан Хлебников» Росморпорта. Максимальная протяжённость ледокольной проводки зафиксирована 5 января и составила 86,4 мили, при этом продолжительность проводки составила 13 часов 30 минут.

Период ледокольных проводок 2023-2024 года по продолжительности можно отнести к разряду среднестатистических, отметили в Росморречфлоте. БОльшая часть января и в первой половине марта были наиболее тяжелые ледовые условия. Вводились ограничения даже для судов с ледовым классом Arc 4 под проводкой ледокола.

Фото: Росморречфлот