Первая партия угля северного завоза в Ванино

Порт Ванино отгрузил первую партию угля в рамках северного завоза. Первая партия энергетического угля, загруженная в порту, уже доставлена в порт Магадан, сообщили SeaNews в порту.

Теплоход «Омолон» будет приходить в порт Магадана каждые две недели с очередной партией твердого топлива, загруженного в порту Ванино. До конца навигации он сделает до семи рейсов. «Поскольку в этот период судам не требуется помощь ледокола, Магаданский морской торговый порт резко наращивает грузооборот, чтобы принять необходимый объем грузов до наступления холодов. Стратегический для региона груз сначала доставляют по железной дороге в порт Ванино, а далее морем в конечные пункты назначения», – отмечают в порту.

«Перед нами стоит задача оперативной погрузки. Процесс отточен детально. Одна судовая партия «Омолона» составляет 27 тыс. тонн, суточная норма погрузки – 8 тыс. тонн, то есть на загрузку уходит около трех суток. Для этого мы задействуем три технологические линии», – рассказал Игорь Волков, директор производственной службы АО «Порт Ванино».

Фото: пресс-служба порта Ванино