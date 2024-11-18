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Грузовые поезда Китай – Европа в мае 2024 года
18.11.2024

Более 100 тысяч отправлений грузовых поездов Китай – Европа

    • 15 ноября из Чунцина отправился 100-тысячный грузовой поезд сообщением Китай – Европа, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Ожидается, что состав прибудет в немецкий Дуйсбург примерно через 10 дней, доставив такие товары как электроника, транспортные средства и автозапчасти, комплектующие для машиностроения и бытовая техника.

    «Грузовое железнодорожное сообщение Китай – Европа позволяет большему количеству высококачественных китайских товаров быстрее попадать на зарубежные рынки при меньших транспортных издержках, а также открывает новые возможности для выхода иностранных предприятий на китайский рынок», – отметил Чжан Сяолун представитель компании Yuxinou / Chongqing / Logistics Co., Ltd.

    Грузовые поезда Китай – Европа по маршруту Юйсиньоу (Чунцин – Синьцзян – Европа) из Чунцина в Дуйсбург были запущены в марте 2011 года. Это позволило создать прямой сухопутный торговый коридор между Китаем и Европой.

    За последние 13 лет такими поездами было перевезено более 11 млн TEU с товарами общей стоимостью 420 млрд долларов.

    Операционная эффективность грузовых поездов Китай – Европа значительно повысилась. Время, за которое выполняется 10 тыс. рейсов, сократилось с 7,5 лет до полугода, отметили в корпорации «Китайские железные дороги».

    К настоящему времени сеть грузовых поездов Китай – Европа расширилась до 227 городов в 25 европейских странах и более 100 городов в 11 странах в Азии.

    Номенклатура перевозимых товаров также значительно расширилась, увеличившись с нескольких категорий, таких как электроника, до более чем 53 и более чем 50 тыс. наименований. Высокотехнологичные товары с высокой добавленной стоимостью, в том числе автомобили на новых источниках энергии, литиевые аккумуляторы и фотоэлектрические изделия, все чаще доставляются на мировые рынки грузовыми поездами Китай – Европа.

    Фото: Xinhua


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