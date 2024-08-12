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Новый жд сервис из Московской области в Екатеринбург
12.08.2024

Новый жд сервис из Московской области в Екатеринбург

    • «ТрансКонтейнер» запустил новый публичный сервис для доставки грузов из Московской области в Екатеринбург.

    Как сообщили SeaNews в компании, маршрут проходит от станции Селятино в Московской области до собственного терминала «ТрансКонтейнера» на станции Екатеринбург-Товарный в Свердловской области. Ориентировочное время в пути составляет 2,5 суток. Частота сервиса – 10 поездов в месяц.

    Новый сервис дополнил действующий – со станции Кунцево в Москве. Диверсификация станций отправления позволяет равномерно загружать терминальные мощности Московского транспортного узла.

    Кроме того, отметили в компании, сервис способствует балансировке экспортно-импортных грузовых потоков на сети ОАО «РЖД» за счёт оптимизации загрузки подвижного состава. После выгрузки в Екатеринбурге фитинговые платформы используются для доставки экспорта на Дальний Восток, откуда они с импортом возвращаются в Европейскую часть России, а также для перегрузки на них импортных контейнеров, уже прибывших на Урал в полувагонах.

    Первый поезд из Селятино доставил в Екатеринбург 120 TEU со сборными грузами.

    Фото: «ТрансКонтейнер»


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