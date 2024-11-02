Завершен первый этап реконструкции жд станции Кандалакша

«Российские железные дороги» сообщили о завершении первого этапа реконструкции станции Кандалакша в Мурманской области.

В ходе модернизации был построен новый приёмоотправочный парк:

уложены 4 пути общей протяжённостью 4,8 км, которые смогут принимать поезда длиной 71 вагон,

установлены 16 стрелочных переводов и 18 светофоров,

смонтировано7,9 км контактной сети.

Через Кандалакшу проходит основной объём грузов, следующий в порты Кольского залива, отметили в РЖД. Развитие подходов к Мурманскому транспортному узлу позволит начиная с 2025 года везти до 45 млн тонн грузов в адрес портов Кольского залива, в том числе 18 млн тонн в направлении морского торгового порта Лавна.

Фото: РЖД