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Завершен первый этап реконструкции жд станции Кандалакша
02.11.2024

Завершен первый этап реконструкции жд станции Кандалакша

    • «Российские железные дороги» сообщили о завершении первого этапа реконструкции станции Кандалакша в Мурманской области.

    В ходе модернизации был построен новый приёмоотправочный парк:

    • уложены 4 пути общей протяжённостью 4,8 км, которые смогут принимать поезда длиной 71 вагон,
    • установлены 16 стрелочных переводов и 18 светофоров,
    • смонтировано7,9 км контактной сети.

    Через Кандалакшу проходит основной объём грузов, следующий в порты Кольского залива, отметили в РЖД. Развитие подходов к Мурманскому транспортному узлу позволит начиная с 2025 года везти до 45 млн тонн грузов в адрес портов Кольского залива, в том числе 18 млн тонн в направлении морского торгового порта Лавна.

    Фото: РЖД


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