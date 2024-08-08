Минэнерго берется за организацию перевозок энергоресуров по железной дороге

Глава Минэнерго Сергей Цивилев провел совещание по мерам увеличения объемов погрузки энергоресурсов по сети РЖД, а также разработке и согласованию грузовой базы на 2025 год. В мероприятии приняли участие представители федеральных ведомств, РЖД и бизнеса, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Участники совещания обсудили предложения по улучшению ситуации с вывозом грузов по железной дороге с учётом текущих потребностей экономики.

Министр отметил, что динамика грузоперевозок напрямую влияет на развитие ТЭК России.

«70% всех грузов, перевозимых по российским железным дорогам, принадлежат топливно-энергетическому комплексу. Именно поэтому Минэнерго совместно с другими федеральными ведомствами и бизнесом будет заниматься организацией перевозок грузов по российским железным дорогам», – сказал С. Цивилев.

По итогам совещания министр поручил создать рабочую группу по вопросу увеличения объмов вывоза грузов по сети ОАО «РЖД», в которую войдут представители федеральных ведомств, перевозчика и бизнеса.

Фото: пресс-служба Минэнерго