Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 25 неделя 2024
21.06.2024

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 25 неделя 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.03.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 11 неделя 2024
    Стоимость бункерного топлива во всех исследуемых портах России увеличилась
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаРоссия
    0
    21.03.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 12, 2024
    На 12 неделе года в Азово-Черноморском регионе наблюдается смена тренда, ставки фрахта после длительного падения […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    14.03.2024
    Контейнерооборот российских портов в феврале 2024 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2024 года увеличился на 29,8% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2024КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    05.06.2024
    Грузооборот российских портов в апреле 2024 в деталях
    Грузооборот всех морских портов России в апреле 2024 года снизился на 6,9% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотПорты
    0
    29.03.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 13, 2024
    На 13 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск не изменились. […]
    Только для подписчиков
    2024НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    22.01.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 3, 2024
    На 3 неделе 2024 года фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.06.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2024 в деталях
    20.06.2024 FESCO усиливает каботажную линию из Санкт-Петербурга в Калининград
    20.06.2024 О перспективах рынка нефтеперевозок, сложностях с расчетами и диверсификации в контейнерный бизнес
    20.06.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 увеличился на 18,6%
    19.06.2024 FESCO поставила на линию Новороссийск – Индия судно большей вместимости
    19.06.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    21.06.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    21.06.2024 Продлены сроки эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •