Автомобильный рынок Беларуси в марте 2024

Совокупный показатель продаж новых автомобилей в первом квартале 2024 года составил 8252 единиц. Из них на легковые автомобили пришлось 7613 единиц и 639 – на коммерческие, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

В марте новых автомобилей было реализовано почти 3460 единиц. В том числе легковые автомобили составили 3205 единиц.

В сравнении с первым кварталом прошлого года рынок вырос на 131%, а мартовские продажи превышают аналогичный показатель 2023 года в 2,3 раза.

За последний год белорусский автомобильный рынок претерпел существенные изменения, отмечают в БАА. Наметилась тенденция роста доли продаж электромобилей, которая по итогам марта составила 5,4% от всех реализованных легковых автомобилей (годом ранее аналогичный показатель составлял 1,9%).

Исходя из наметившихся тенденций на рынке и при условии, что не произойдет существенных негативных изменений, ассоциация БАА подтверждает ранее озвученный прогноз и полагает, что в 2024 году объемы реализации новых автомобилей достигнут и, возможно, превысят 35 тыс. единиц.

Фото: Xinhua