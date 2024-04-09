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Автомобильный рынок Беларуси в феврале 2024 года
09.04.2024

Автомобильный рынок Беларуси в марте 2024

    • Совокупный показатель продаж новых автомобилей в первом квартале 2024 года составил 8252 единиц. Из них на легковые автомобили пришлось 7613 единиц и 639 – на коммерческие, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

    В марте новых автомобилей было реализовано почти 3460 единиц. В том числе легковые автомобили составили 3205 единиц.

    В сравнении с первым кварталом прошлого года рынок вырос на 131%, а мартовские продажи превышают аналогичный показатель 2023 года в 2,3 раза.

    За последний год белорусский автомобильный рынок претерпел существенные изменения, отмечают в БАА. Наметилась тенденция роста доли продаж электромобилей, которая по итогам марта составила 5,4% от всех реализованных легковых автомобилей (годом ранее аналогичный показатель составлял 1,9%).

    Исходя из наметившихся тенденций на рынке и при условии, что не произойдет существенных негативных изменений, ассоциация БАА подтверждает ранее озвученный прогноз и полагает, что в 2024 году объемы реализации новых автомобилей достигнут и, возможно, превысят 35 тыс. единиц.

    Фото: Xinhua


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