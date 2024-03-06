Представлены образцы инновационных восьмиосных полувагонов

Концерн «Уралвагонзавод» и Федеральная грузовая компания представили опытные образцы инновационных восьмиосных полувагонов, разработанных Уральским конструкторским бюро вагоностроения концерна «Уралвагонзавод» по поручению ОАО «РЖД». В рамках презентации стороны подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте «Ростеха».

Подписанный Федеральной грузовой компанией и концерном Уралвагонзавод документ обеспечит стабильные поставки восьмиосных полувагонов модели 12-5991 (полувагон «Урал» в габарите 1-Т грузоподъемностью 150 тонн и объемом кузова 176 куб. м) и восьмиосных полувагонов модели 12-5992 (полувагон «БАМ» в габарите Тпр грузоподъемностью 151 тонн и объемом кузова 166 куб. м). Предусматривается, что продукция будет передана в 2025 году.

Новый восьмиосный полувагон предназначен для перевозки массовых неагрессивных грузов по магистральным железным дорогам колеи 1520 мм с обеспечением эксплуатационной надежности в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С. Назначенный срок службы нового полувагона – 32 года. Полувагон отвечает требованиям Технического регламента ТС «О безопасности железнодорожного подвижного состава» ТР ТС 001/2011, обеспечивает безопасность при транспортировке в соответствии с правилами перевозок и возможность технического обслуживания и ремонта на существующих ремонтных мощностях.

«На основе полученного опыта разработки грузовых вагонов сцепного типа, на примере восьмиосного полувагона, открываются перспективы развития модельного ряда подобных грузовых вагонов, которые способны выполнять стратегические задачи по повышению провозных способностей инфраструктуры РЖД на ключевых направлениях», – отметил заместитель генерального директора АО «Концерн Уралвагонзавод» по гражданской продукции Андрей Абакумов.

«В ходе совместной работы с инженерами и конструкторами Уралвагонзавода созданы опытные образцы инновационных восьмиосных полувагонов (двухсекционный полужесткий сцеп) с улучшенными техническими характеристиками. Сокращенная длина каждой секции вагона и более высокие борта, а также применение полужесткого сцепа позволят увеличить количество используемых полувагонов при той же длине поезда. Рост объемов перевозимых грузов будет способствовать достижению стратегических целей по повышению эффективности использования пропускной способности Восточного полигона», – отметил заместитель генерального директора по техническому развитию – главный инженер АО «ФГК» Андрей Шевцов.

Фото: Госкорпорация «Ростех»