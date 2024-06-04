О контейнеризации, перспективах морской линии на Калининград и Петербурге как порте трансшипмента

Перераспределение транспортных и грузопотоков на фоне санкционных ограничений подталкивает судовладельцев выводить новые суда на морскую линию в Калининградскую область, заявил исполнительный директор ООО «Новик Лайн» Анатолий Кислицын, выступая на организованной Viva Consult, Юридической фирмой «Ремеди» и ИАА SeaNews V Международной практической конференции «Shipping & digital. Опыт 2024» в Петербурге.

Грузовладельцы диктуют спрос на развертывание бОльшего количества судов. Однако, отметил А.Кислицын, порты региона имеют ряд ограничений, которые влияют на выбор судов для морской линии Санкт-Петербург – Калининград.

«Ежедневное автомобильное сообщение между центральной частью России и Калининградом по понятным причинам ограничено. Очередь на автомобильных пунктах пропуска достигает порядка 200 часов. Это минимальное ожидание. Если, условно, у вас слот на проезд через границу 1-го числа, то вы ее пройдете не раньше, чем 10-го, – сказал А.Кислицын. – По железной дороге продовольственные грузы и товары первой необходимости Литва пропускает. Другие грузы, которые эта страна не пропускает, ушли на морской транспорт».

По данным спикера, на конец 2022 года на линии в Калининградскую область работало более 12 судов. «Это количество судов закрывало потребность региона с небольшим запасом, – пояснил А.Кислицын. – В феврале 2023 года на линию вышел единственный контейнеровоз «FESCO Nagaevo», который связал Калининград через Санкт-Петербург с портами Юго-Восточной Азии, с китайским импортом».

Экономика доставки грузов из Юго-Восточной Азии подталкивает морских перевозчиков переходить на суда бОльшей вместимости. Кроме того, дальнейшее развитие морской линии Санкт-Петербург – Калининград, по мнению А.Кислицына, возможно при постановке крупных специализированных судов. Так, в мае на этой линии появился контейнеровоз «Новик Мария». «Это самое большое судно на этом маршруте. Вместимость порядка 800 TEU. Скорость – до 20 узлов, что позволяет сделать кругорейс не за 8 стандартных дней, а за 6», – подчеркнул спикер, добавив, что его компания также оперирует паромом «Антей», который вмещает 94 автопоезда.

«У Калининградской области есть определенный поток импорта, – продолжил он. – Прежде всего, это автопроизводитель «Автотор», который на данный момент собирает различные китайские бренды на своем заводе. А это требует порядка 3-4 тыс. контейнеров в месяц, чтобы сборка не останавливалась. В Санкт-Петербурге мы подхватываем груз китайских линий, российских линий, которые приходят с импортным грузом, и переваливаем его на наши суда».

Таким образом, Санкт-Петербург становится портом трансшипмента для доставки грузов в Калининградскую область.

А.Кислицын высказал мнение, что процесс контейнеризации в регионе будет продолжаться еще 2-3 года, и объемы грузов в контейнерах будут превышать долю накатных грузов. «Контейнеризация – это упрощение работы, особенно для Калининградской области, – сказал он. – Но пока не все готовы переходить от фур к контейнерам».

Более подробно о работе контейнеровоза «Новик Мария» А.Кислицын рассказал SeaNews в кулуарах конференции: «Это знаковое судно для региона, оно достаточно дорогое, и это коммерческий риск. Пароход куплен без поддержки государства, только на коммерческие активы группы компаний. Мы считаем, что это наша обязанность перед Калининградской областью – поддержание стабильности и продовольственной безопасности региона».

По словам А.Кислицына, большинство судов, задействованных в регионе, не имеют ледового класса, что ограничивает перевозки в зимнее время. «У «Новик Мария» класс Arc4, который позволяет работать практически при любых условиях. При этом этот контейнеровоз может покрыть 50-60% потребности региона», – сказал он.

Судно оборудовано 250 рефрозетками. «Основной поток рефконтейнеров идет из Калининграда – до 150 рефконтейнеров еженедельно. В регионе работают три крупных производителя, в том числе «Мираторг». Рефрозетки на судне будут полностью востребованы, но для этого нужен парк рефконтейнеров. Мы приобретаем новые и строим сейчас рефконтейнеры в Китае. Я думаю, к концу года будем полностью укомплектованы», – уточнил А.Кислицын.

На вопрос SeaNews о выходе компании на международный рынок А.Кислицын ответил: «Мы внимательно следим за ситуацией».

Фото: SeaNews