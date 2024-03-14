FESCO доставила первую партию бананов из Индии в Россию

FESCO доставила первую партию бананов из Индии в порт Новороссийск, сообщили SeaNews в FESCO. Заказчиком партии выступил X5 Import — подразделение X5 Group, которое развивает собственный импорт товаров.

Организацией перевозки занималась компания «Дальрефтранс», отвечающая в FESCO за транспортировку грузов, требующих соблюдения температурного режима.

Партия бананов весом 22 тонны (более 1,5 тысячи коробок) на складе экспортера в индийском штате Махараштра была погружена в сорокафутовый рефрижераторный контейнер «Дальрефтранса» и затем доставлена в порт Нава-Шева в городе Мумбаи. Там контейнер разместили на судне группы, которое отправилось в Россию 18 февраля в рамках регулярного морского сервиса FESCO Indian LineWest. К причалу порта Новороссийск контейнеровоз встал 13 марта.

После прохождения необходимых таможенных и карантинных процедур рефконтейнер с бананами автотранспортом будет доставлен на склад заказчика.

Следующую партию бананов из Индии в Новороссийск FESCO отправила 12 марта.

«Индия является ведущим мировым производителем бананов в мире, однако эта культура в основном потребляется на внутреннем рынке. По данным Агентства по содействию экспорту сельскохозяйственной и пищевой продукции министерства торговли и промышленности Индии (APEDA), доля экспорта бананов из этой страны на мировом рынке составляет всего 1%. В 2022-2023 годах Индия экспортировала 0,36 миллиона тонн бананов на сумму 176 миллионов долларов. Однако власти страны ожидают, что в течение следующих пяти лет экспорт бананов из Индии достигнет целевого показателя в один миллиард долларов», — отмечают в FESCO.

Фото: FESCO