FESCO вступила в международную ассоциацию Tank Container Development Alliance

FESCO присоединилась к Tank Container Development Alliance (TCDA) — крупнейшей международной ассоциации в области танк-контейнеров, объединяющей более 160 компаний, сообщила компания в своем телеграм-канале.

«Ассоциация предоставляет платформу для обмена опытом, поиска стратегических партнеров и расширения бизнес-возможностей в сфере перевозок грузов в танк-контейнерах», – говорится в сообщении.

В FESCO рассчитывают, что партнерство с TCDA позволит улучшить сервис, оптимизировать цепочки поставок и создать новые логистические решения.

Фото: FESCO