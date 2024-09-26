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FESCO вступила в международную ассоциацию Tank Container Development Alliance
26.09.2024

FESCO вступила в международную ассоциацию Tank Container Development Alliance

    • FESCO присоединилась к Tank Container Development Alliance (TCDA) — крупнейшей международной ассоциации в области танк-контейнеров, объединяющей более 160 компаний, сообщила компания в своем телеграм-канале.

    «Ассоциация предоставляет платформу для обмена опытом, поиска стратегических партнеров и расширения бизнес-возможностей в сфере перевозок грузов в танк-контейнерах», – говорится в сообщении.

    В FESCO рассчитывают, что партнерство с TCDA позволит улучшить сервис, оптимизировать цепочки поставок и создать новые логистические решения.

    Фото: FESCO


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