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Фидерные и региональные линии зарабатывают на ситуации в Красном море
04.12.2024

Фидерные и региональные линии зарабатывают на ситуации в Красном море

    • Фидерные и региональные контейнерные линии в последние недели занимают значительную долю на маршрутах Индия – Красное море / Средиземноморье, поскольку индийские грузоотправители скоропорта предпочитают именно сервисы через Красное море, а не в обход мыса Доброй Надежды, сообщает The Loadstar.

    По информации источников издания в порту Нава-Шева, операторы стали чаще сотрудничать с фидерными и региональными перевозчиками, чтобы запустить сервисы через Красное море как на регулярной, так и на разовой основе. «SeaLead, Emirates Shipping, KMTC, TS Line, Global Feeder, Unifeeder и CULines, а также X-Press Feeders активно пытаются использовать изменение рынка, поскольку крупные линии продолжают перенаправлять суда, – рассказал The Loadstar отраслевой источник из Мумбаи. – Операторы перевозят индийские грузы в Турцию, а из Турции, присоединяясь с фидерными линиями, идут через красное море. Они наживаются на кризисе».

    «Как пример – индийская IG International импортировала партию цитрусовых премиального качества из Египта, – пишет издание. – Первый контейнер с фруктами доставили по маршруту Порт-Саид – Нава-Шева за 17 дней, что значительно меньше по времени, чем если идти по маршруту через Южную Африку».

    Груз доставил контейнеровоз, принадлежащий сингапурской дочерней компании X-Press Feeder. Известно, что судно перевозило грузы по коносаментам Unifeeder, ONE, а также еще нескольких операторов.

    По словам источников в порту, рейсы через Красное море из Нава-Шевы запланированы для контейнеровозов «X-Press Mekong», «X-Press Dhaulagiri», а также «KR Tasman», принадлежащего CULines.

    «Более короткое время транспортировки и надежность сервиса имеют решающее значение для перевозок скоропорта, а из-за постоянных изменений маршрутов грузоотправителям в этом сегменте приходится сталкиваться с серьезными проблемами в цепочке поставок», – приходит к выводу издание.

    Фото: VesselFinder


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