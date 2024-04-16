СМА CGM принимает суда

CMA CGM Air Cargo, подразделение в составе группы CMA CGM, специализирующееся на авиалогистике, летом этого года запускает маршрут, соединяющий Азию и Северную Америку. Для обслуживания нового маршрута CMA CGM Air Cargo приобретет два грузовых самолета Boeing B777-200F, сообщили SeaNews в CMA CGM.

Поставка первого Boeing запланирована на лето. Судно будет обслуживать аэропорты Гонконга, Чикаго и Сеула. Второй самолет будет принят в эксплуатацию в 4 квартале этого года, он соединит материковый Китай с Северной Америкой. Рейсы будет выполнять авиакомпания Atlas Air.

В первом квартале 2025 года CMA CGM Air Cargo получит третий B777-200F, а в 2026 году – восемь самолетов Airbus A350F.

В настоящее время флот CMA CGM Air Cargo состоит из двух самолетов B777F и трех самолетов A330F, которые базируются в авиахабе Париж-Шарль де Голль.

«Боинги» выполняют рейсы между Европой и материковым Китаем: пять рейсов в неделю в Гонконг и четыре рейса в неделю в Шанхай.

Из трех находящихся сегодня в парке самолетов Airbus A350F два зафрахтованы для третьей стороны, еще один выполняет рейсы по маршруту Париж-Шарль де Голль, Мумбаи и Гуанчжоу три раза в неделю.

Фото: Boeing