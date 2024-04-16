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СМА CGM принимает суда
16.04.2024

СМА CGM принимает суда

    • CMA CGM Air Cargo, подразделение в составе группы CMA CGM, специализирующееся на авиалогистике, летом этого года запускает маршрут, соединяющий Азию и Северную Америку. Для обслуживания нового маршрута CMA CGM Air Cargo приобретет два грузовых самолета Boeing B777-200F, сообщили SeaNews в CMA CGM.

    Поставка первого Boeing запланирована на лето. Судно будет обслуживать аэропорты Гонконга, Чикаго и Сеула. Второй самолет будет принят в эксплуатацию в 4 квартале этого года, он соединит материковый Китай с Северной Америкой. Рейсы будет выполнять авиакомпания Atlas Air.

    В первом квартале 2025 года CMA CGM Air Cargo получит третий B777-200F, а в 2026 году – восемь самолетов Airbus A350F.

    В настоящее время флот CMA CGM Air Cargo состоит из двух самолетов B777F и трех самолетов A330F, которые базируются в авиахабе Париж-Шарль де Голль.

    «Боинги» выполняют рейсы между Европой и материковым Китаем: пять рейсов в неделю в Гонконг и четыре рейса в неделю в Шанхай.

    Из трех находящихся сегодня в парке самолетов Airbus A350F два зафрахтованы для третьей стороны, еще один выполняет рейсы по маршруту Париж-Шарль де Голль, Мумбаи и Гуанчжоу три раза в неделю.

    Фото: Boeing 


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