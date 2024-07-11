Контейнеровоз CMA CGM потерял контейнеры у побережья Южной Африки

9 июля во время рейса из Азии в Европу контейнеровоз «CMA CGM Benjamin Franklin» попал в неблагоприятные погодные условия возле берегов Южной Африки, в результате чего с борта судна упало 44 контейнера, а 30 контейнеров было повреждено.

Как заявили в CMA CGM, случаев травмирования членов экипажа, загрязнения и серьезных повреждений контейнеровоза не зарегистрировано. Судно полностью сохранило мореходные качества. После тщательного осмотра было установлено, что ни в одном из упавших за борт контейнеров опасных грузов не было.

Перевозчик оперативно уведомил о происшествии соответствующие органы и планирует провести всестороннюю оценку ситуации для принятия всех необходимых мер для обеспечения безопасного продолжения рейса.

«CMA CGM свяжется с клиентами, пострадавшими от инцидента, индивидуально, чтобы предоставить всю доступную информацию и оказать поддержку», – говорится в заявлении.

Фото: VesselFinder