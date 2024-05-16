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Новая техника для ПЛП и УЛКТ
16.05.2024

Новая техника для ПЛП и УЛКТ

    • Стивидорный холдинг Глобал Портс (входит в Группу компаний «Дело») закупил для своих морских терминалов на Северо-Западе два новых контейнерных перегружателя-ричстакера. Одна машина пополнит парк «Первого контейнерного терминала» в Большом порту Санкт-Петербург, еще одна – «Усть-Лужского контейнерного терминала» в порту Усть-Луга, сообщили SeaNews в Глобал Портс.

    Оборудование изготовлено китайским производителем спецтехники SANY. Ричстакеры грузоподъемностью 45 тонн предназначены для обработки контейнеров в зоне хранения и на железнодорожном грузовом фронте. Оба перегружателя оснащены встроенной системой видеоконтроля, а также современной автоматической системой обнаружения и тушения пожара, которые обеспечивают дополнительный комфорт и безопасность эксплуатации техники.

    В апреле Глобал Портс закупил 3 ричстакера и 8 портовых тягачей для своего многофункционального терминала «Петролеспорт» в Большом порту Санкт-Петербург.

    Холдинг обновляет производственные мощности северо-западных терминалов на фоне последовательного восстановления рынка морской контейнерной перевалки на российской Балтике, поясняют в Глобал Портс.

    В первом  квартале 2024 года контейнерооборот терминалов Глобал Портс на Северо-Западе вырос в 10,2 раза в годовом выражении и на 23,7% в сравнении с предыдущим кварталом – до 155 тыс. TEU.

    Фото: Глобал Портс


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