Новая техника для ПЛП и УЛКТ

Стивидорный холдинг Глобал Портс (входит в Группу компаний «Дело») закупил для своих морских терминалов на Северо-Западе два новых контейнерных перегружателя-ричстакера. Одна машина пополнит парк «Первого контейнерного терминала» в Большом порту Санкт-Петербург, еще одна – «Усть-Лужского контейнерного терминала» в порту Усть-Луга, сообщили SeaNews в Глобал Портс.

Оборудование изготовлено китайским производителем спецтехники SANY. Ричстакеры грузоподъемностью 45 тонн предназначены для обработки контейнеров в зоне хранения и на железнодорожном грузовом фронте. Оба перегружателя оснащены встроенной системой видеоконтроля, а также современной автоматической системой обнаружения и тушения пожара, которые обеспечивают дополнительный комфорт и безопасность эксплуатации техники.

В апреле Глобал Портс закупил 3 ричстакера и 8 портовых тягачей для своего многофункционального терминала «Петролеспорт» в Большом порту Санкт-Петербург.

Холдинг обновляет производственные мощности северо-западных терминалов на фоне последовательного восстановления рынка морской контейнерной перевалки на российской Балтике, поясняют в Глобал Портс.

В первом квартале 2024 года контейнерооборот терминалов Глобал Портс на Северо-Западе вырос в 10,2 раза в годовом выражении и на 23,7% в сравнении с предыдущим кварталом – до 155 тыс. TEU.

Фото: Глобал Портс