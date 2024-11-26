Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Назначен начальник Дальневосточного таможенного управления
26.11.2024

Назначен начальник Дальневосточного таможенного управления

    • Начальник Главного управления государственной службы и кадров Федеральной таможенной службы (ГУГСК) ФТС России Дмитрий Жуков с 27 ноября назначен начальником Дальневосточного таможенного управления, сообщается в телеграм-канале ФТС.

    В его основные обязанности войдет руководство всеми процессами таможенного оформления и таможенного контроля в регионе деятельности Управления.

    Д.Жуков в таможенных органах с 1994 года. Руководил Брянской, Московской областной таможнями и Главным управлением организации таможенного оформления и таможенного контроля (ГУОТОиТК ФТС) России. С марта 2024 года назначен на должность начальника ГУГСК ФТС России.

    Фото: телеграм-канал ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.11.2024
    В.Савельев назначен спецпредставителем президента по развитию МТК «Север – Юг»
    Указ президента вступает в силу со дня его подписания.
    МТК "Север-Юг"назначениеПрезидентспециальный представитель
    0
    03.10.2024
    Назначен заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта
    Распоряжением правительства РФ от 27 сентября 2024 года № 2683-р заместителем руководителя Федерального агентства […]
    назначениеРосморречфлот
    0
    01.02.2024
    Назначен генеральный директор «Объединенной Вагонной Компании»
    Решением Совета директоров ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (НПК ОВК) с 1 февраля […]
    назначениеОбъединенная вагонная компания
    0
    19.11.2024
    На контейнерном терминале жд станции Наушки увеличили количество досмотровых площадок
    Что повысит оперативность прохождения таможенных процедур
    ДосмотрКонтейнерный терминалНаушкиРеконструкция
    0
    14.08.2024
    Морскую коллегию России возглавит Н.Патрушев
    Президент подписал Указ «О Морской коллегии Российской Федерации», сообщает пресс-служба Кремля. Согласно Указу в […]
    Морская коллегия назначениеПутин Владимир Владимирович
    0
    14.05.2024
    Госдума утвердила кандидатуру В.Савельева на должность зампреда правительства
    Он будет курировать транспортную отрасль
    Госдума РФназначениеПравительствотранспортная отрасль
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.11.2024 Впереди еще миллионы и миллионы TEUs’ов
    25.11.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2024
    25.11.2024 «Казахстан Темир Жолы» будет строить терминал в Будапеште
    22.11.2024 Контейнерные перевозки между РФ и КНР через территорию Монголии растут
    22.11.2024 Evergreen заказал контейнеров на 187 млн долларов
    22.11.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 47 неделя 2024
    Госрегулирование Показать всё
    26.11.2024 Весь импортный алкоголь будет маркироваться в России
    26.11.2024 В.Савельев назначен спецпредставителем президента по развитию МТК «Север – Юг»
    25.11.2024 Введен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    22.11.2024 «Светофор», цифровизация, стоп-фактор и хартии
    21.11.2024 Назначен начальник Выборгской таможни
    18.11.2024 Минпромторг подготовит программу ремонта судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •