Назначен начальник Дальневосточного таможенного управления

Начальник Главного управления государственной службы и кадров Федеральной таможенной службы (ГУГСК) ФТС России Дмитрий Жуков с 27 ноября назначен начальником Дальневосточного таможенного управления, сообщается в телеграм-канале ФТС.

В его основные обязанности войдет руководство всеми процессами таможенного оформления и таможенного контроля в регионе деятельности Управления.

Д.Жуков в таможенных органах с 1994 года. Руководил Брянской, Московской областной таможнями и Главным управлением организации таможенного оформления и таможенного контроля (ГУОТОиТК ФТС) России. С марта 2024 года назначен на должность начальника ГУГСК ФТС России.

Фото: телеграм-канал ФТС