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Назначен гендиректор Мурманского морского рыбного порта
21.03.2024

Назначен гендиректор Мурманского морского рыбного порта

    • Генеральным директором Мурманского морского рыбного порта (ММРП) назначен Андрей Бородин, стаж работы которого в отрасли насчитывает более 20 лет, сообщает Объединенная пресс-служба Росрыболовства.

    В 2023 году Мурманский морской рыбный порт снова стал государственной собственностью и перешел в ведение Росрыболовства.

    С июля 2023 года А.Бородин занимал должность заместителя генерального директора порта. Назначение А.Бородина Росрыболовство связывает с повышением эффективности работы порта.

    «Необходимо для развития поставок рыбной продукции через Арктику в обоих направлениях», – говорится в сообщении федерального агентства.

    Отмечается, что уже идет активная работа по созданию на площадке ММРП современного кластера для обслуживания рыбных грузов в Северном бассейне. Проект включает холодильный складской комплекс, мощности для хранения уловов в живом виде, контейнерный терминал, завод по переработке рыбы и крабов, а также выпуску компонентов для фармацевтики и косметологии.

    По информации ММРП, 17 марта этого года в жизни порта произошло значимое событие: в порт по железной дороге прибыли 27 рефрижераторных контейнеров. «Впервые в истории порта для мультимодальных грузоперевозок создаётся специализированный склад хранения, – сообщает пресс-служба ММРП. – В ближайшее время планируется первая отправка во Владивосток ж/д маршрутом партии мороженной экспортной продукции предприятий Северного рыбохозяйственного бассейна».

    Фото: ММРП


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