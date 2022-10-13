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Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт
13.10.2022

Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт

    • 10 октября 2022 года Арбитражным судом Мурманской области вынесено решение по исковому заявлению ФАС России, поданному 13 августа 2021 года, к акционерному обществу «Зевс», HERMES INVESTMENT & TRADING PTE. LTD., NEW MILLENNIUM GROUP Kft., C.I. FALCON LIMITED, акционерному обществу ВТБ Регистратор и ряду физических лиц о признании недействительными сделок, в результате которых группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, установлен контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, — акционерным обществом «Мурманский морской рыбный порт», посредством совершения последовательных действий с нарушением Федерального закона от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

    «На основании Федерального закона от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», статьи 169 Гражданского кодекса РФ, суд пришел к выводу об установление группой лиц с участием иностранного инвестора косвенного корпоративного контроля над обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства – АО «ММРП». При этом оспариваемые сделки совершены без предварительного согласования с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации», – говорится в сообщении суда.

    В материалах рассмотрения дела, опубликованных в Картотеке арбитражных дел, говорится: «Суд считает обоснованным применение последствий недействительности сделки в виде взыскания акций АО «ММРП» в доход Российской Федерации».

    Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции, отмечает в сообщении суда.

    Справка SeaNews: По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам 9 месяцев 2022 года грузооборот АО «Мурманский морской рыбный порт» составил 228 млн тонн – на 25,8% больше показателя аналогичного периода 2021 года. Порядка 86% в общем грузообороте порта приходится на рефрижераторные грузы, остальной объем – это нефтепродукты.

    Фото: из открытых источников


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