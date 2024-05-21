Назначен замруководителя ФТС

Генерал-майор таможенной службы Сергей Шкляев назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России, сообщается на сайте ФТС.

С.Шкляев родился 4 мая 1976 года в пос. Славянка Хасанского района Приморского края. В 2003 году с отличием окончил Российскую таможенную академию по специальности «Юриспруденция».

С.Шкляев в таможенных органах с 1996 года. Работал на различных должностях в Хасанской таможне Дальневосточного таможенного управления, затем во Внуковской таможне, с 2010 года занимал должность начальника отдела обеспечения контроля специфических товаров Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России, а в 2014 году возглавил это управление. Распоряжением правительства РФ от 14.05.2024 № 1129-р назначен заместителем руководителя ФТС России.

Фото: пресс-служба ФТС