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Назначен замруководителя ФТС
21.05.2024

Назначен замруководителя ФТС

    • Генерал-майор таможенной службы Сергей Шкляев назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России, сообщается на сайте ФТС.

    С.Шкляев родился 4 мая 1976 года в пос. Славянка Хасанского района Приморского края. В 2003 году с отличием окончил Российскую таможенную академию по специальности «Юриспруденция».

    С.Шкляев в таможенных органах с 1996 года. Работал на различных должностях в Хасанской таможне Дальневосточного таможенного управления, затем во Внуковской таможне, с 2010 года занимал должность начальника отдела обеспечения контроля специфических товаров Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России, а в 2014 году возглавил это управление. Распоряжением правительства РФ от 14.05.2024 № 1129-р назначен заместителем руководителя ФТС России.

    Фото: пресс-служба ФТС


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