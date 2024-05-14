Перевозки сельхозпродукции просубсидируют на 6,3 млрд рублей

В 2024 году на железнодорожные перевозки продукции аграрного сектора, в том числе зерновых культур, предусмотрены субсидии на общую сумму свыше 6,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минранса. Пик спроса на меру господдержки со стороны производителей зерновой продукции ожидается после завершения сбора урожая – в августе-октябре текущего года.

В период с 2019 по 2023 годы общий фактический объем выделенных субсидий составил около 15,3 млрд рублей. Из них порядка 6,1 млрд рублей было предоставлено перевозчикам в 2023 году.

Компаниям компенсируются недополученные доходы от перевозки зерновых культур при отправлении со станций железных дорог Алтайского, Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Тюменской областей в направлении станций железных дорог 43 регионов России, Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и Севастополя.

Получателями субсидии являются ОАО «Российские железные дороги» и ФГУП «Крымская железная дорога». Компенсация потерь в доходах, возникающих при перевозке по льготному тарифу, осуществляется Росжелдором в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом.

Государство компенсирует перевозчику потери в доходах, возникающие в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции. Эта мера направлена в том числе на снижение транспортной составляющей в составе цены на хлеб в регионах.

Помимо этого, субсидируются перевозки продуктов переработки семян масличных культур, овощной продукции, минеральных удобрений, сои, рыбы и рыбной продукции.

Для получения субсидированной стоимости перевозки грузоотправитель направляет заявку на перевозку груза в Минсельхоз России. В заявке указывается объем груза и срок ее действия. Одновременно грузоотправитель представляет в Минсельхоз России документы, перечень которых размещен на официальном портале Минсельхоза России. Минсельхоз России в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки направляет в организацию, а также в Росжелдор заключение о возможности получения субсидии.

Субсидия не имеет фиксированного размера и рассчитывается Минсельхозом России индивидуально по каждой поданной заявке.

Фото: пресс-служба Минтранса