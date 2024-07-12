На Калининградском морском канале обеспечили уникальную лоцманскую проводку

уникальные лоцманские операции по проводке транспортно-монтажных барж «Юрий Кувыкин» и «ТВ-6000», на которых перевозили оборудование для установки в море блок-кондуктора ледовой стационарной платформы на месторождении нефти в юго-восточной части Балтийского моря в прибрежных водах Российской Федерации, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Уникальность операции была связана с габаритами перевозимого груза и размерами барж, которые в два раза превышали размеры расчетного судна для плавания по Калининградскому морскому каналу, пояснили в ведомстве.

Маршрут лоцманской проводки составлял 14 морских миль. В операции было задействовано 6 судов, в том числе 4 буксира.

Работу выполнили лоцманы Калининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала во взаимодействии с операторами СУДС Калининград Калининградского управления, службами капитана морского порта Калининград и представителями компании оператора морских перевозок.

«Тщательная подготовка, в числе прочего опирающаяся на результаты проведения моделирования на навигационном тренажере с участием специалистов АО «ЦНИИМФ», ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и лоцманов Калининградского управления, позволила доказать возможность безаварийной проводки данных габаритных объектов, определить условия буксировки, состав буксирного ордера, гидрометеорологические ограничения и получить разрешение на выполнение данной работы», – говорится в сообщении.

Лоцманы Калининградского управления в процессе проводки координировали работу со своими коллегами – операторами СУДС Калининград, которые осуществляли в целом управление движением буксирного каравана при его следовании по Калининградскому морскому каналу.

В результате слаженных действий всех участков уникальных лоцманских операций блок-кондуктор ледовой стационарной платформы был доставлен к месту своей установки, где в ближайшее время начнется установка опорного основания платформы на дно.

Фото: Росморречфлот