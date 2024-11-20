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Морской экспорт СПГ из РФ в ЕС, 8 месяцев 2024
20.11.2024

Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 9 месяцев 2024

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