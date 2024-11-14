Совокупный объем перевозок России и Азербайджана по МТК «Север-Юг» вырос на 10%

Совокупный объем перевозок Россия и Азербайджана по международному транспортному коридору «Север – Юг» по итогам 10 месяцев этого года составил 11 млн тонн, сообщил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе российско-азербайджанских переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Транспортно-транзитная сфера традиционно является одним из ключевых направлений нашего сотрудничества. Общий объем двусторонних грузоперевозок стабильно растет. В этом году за 10 месяцев рост составил более 5%, в тоннаже это почти 11 млн тонн. В прошлом году это было 12,7 млн тонн», – цитирует пресс-служба правительства РФ А. Асадова.

Приоритетное внимание уделяется международному транспортному коридору «Север – Юг». «Мы прилагаем усилия по развитию всей инфраструктуры, в частности и по работам по коридору «Север – Юг». Объем перевозок по коридору поступательно увеличивается. За 10 месяцев нынешнего года рост составил более 10%», – добавил он.

По словам А. Асадова, по итогам прошлого года экспорт сельхозпродукции из Азербайджана вырос более чем на 9%. В текущем году рост – более 12%. «В свою очередь Россия является для нас надежным партнером. Мы импортируем всегда не менее 1 млн тонн пшеницы из Российской Федерации. По итогам 10 месяцев этого года – почти 900 тыс., и эта цифра будет расти, – добавил премьер-министр Азербайджана. – Вместе с тем мы импортируем очень много удобрений из России. 120 тыс. тонн было в прошлом году. В этом году за восемь месяцев – 107 тыс. тонн, тоже идет рост».

Также А. Асадов и М. Мишустин акцентировали внимание на проблемах Каспийского моря. Согласно поручениям президентов России и Азербайджана уже сформированы двусторонние рабочие группы на уровне заместителей министров. «Повестка очень важная. Каспий – он не только для России и Азербайджана. Пять стран. Я думаю, что к нам могут присоединиться и другие каспийские страны. Перед комиссией стоит задача разработать меры, способствующие дальнейшему сокращению обмеления», – резюмировал А. Асадов.

Фото: пресс-служба правительства РФ