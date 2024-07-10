Куда перераспределяются глобальные контейнерные потоки

За первые 4 месяца 2024 года объем морских контейнерных перевозок между Дальним Востоков и блоком развивающихся экономик – Южной Америки, Африки, Ближнего Востока / Индийского субконтинета – вырос на 16% относительно аналогичного периода 2023 года и на 30% относительно допандемийного 2029 года, что стало ключевым трендом глобального рынка, сообщает Container News со ссылкой на новый отчет Clarksons.

После стагнации 2023 года морские контейнерные перевозки выросли всего на 0,6% по сравнению с 2022 годом. В январе-апреле 2024 года их объем достиг 58 млн TEU, что на 8% больше, чем годом ранее. «Это самый сильный показатель начала года за любое время», – добавляет издание.

Развитию торговли между Дальним Востоком и этим блоком способствовал ряд факторов. Как отмечают в Clarksons, на латиноамериканском направлении сыграли роль прежде всего заметное увеличение экспорта промышленных товаров, значительный рост импорта транспортных средств и их частей (отчасти в преддверии запланированного повышения пошлин в Бразилии).

Увеличению перевозок на/с Ближнего Востока и Индийского субконтинента способствовали устойчивый экономический рост в регионе и увеличение инвестиций в производственные мощности в Индии, поскольку американские компании стремятся переместить производственные процессы, делая акцент на «френдшоринг» (перенаправление цепочек поставок в страны, которые считаются политически и экономически безопасными, где потенциальные угрозы нарушений бизнес-процессов минимальны – РБК).

Контейнеропоток на трейде Дальний Восток – Африка вырос за счет того, что Африка стала новым рынком для экспорта готовой продукции китайского производства, а сам континент – растущим источником сырья.

«Контейнерные перевозки, судя по всему, ожидает в этом году рост после сложных 2022 и 2023 годов. При этом экономические препятствия ослабевают. Изменение маршрутов в обход Красного моря оказывает значительное влияние на тонно-километраж, но на первый план, если брать объемы, выходят перевозки на трейдах с развивающимися экономиками», – резюмируют в Clarksons.

Фото: Hapaq-LLoyd