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Ставки таможенных сборов проиндексируют
03.12.2024

Ставки таможенных сборов проиндексируют

    • С 1 января 2025 года в России будут проиндексированы ставки таможенных сборов за таможенные операции, связанные с выпуском товаров. Постановление правительства Российской Федерации от 28.11.2024 №1637 «О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров» опубликовано на официальном портале правовой информации.

    Ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций рассчитываются в зависимости от категории товаров, статуса лиц, осуществляющих перемещение, и особенностей таможенного декларирования.

    Документ также содержит перечень товаров, в отношении которых таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, уплачивается в размере 30 тыс.

    Документ в прикрепленном файле.

    №1637 от 28.11.2024


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