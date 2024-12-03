Ставки таможенных сборов проиндексируют

С 1 января 2025 года в России будут проиндексированы ставки таможенных сборов за таможенные операции, связанные с выпуском товаров. Постановление правительства Российской Федерации от 28.11.2024 №1637 «О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров» опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций рассчитываются в зависимости от категории товаров, статуса лиц, осуществляющих перемещение, и особенностей таможенного декларирования.

Документ также содержит перечень товаров, в отношении которых таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, уплачивается в размере 30 тыс.

Документ в прикрепленном файле.

№1637 от 28.11.2024