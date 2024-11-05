Объемы производства контейнеров выросли в разы

Китайский производитель контейнеров China International Marine Containers (CIMC) заявил о том, что объем его производства за 9 месяцев этого года вырос в пять раз. Возобновление спроса на контейнеры связано в первую очередь c ситуацией в регионе Красного моря, сообщает The Loadstar.

По итогам января-сентября этого года CIMC построила 2,49 млн контейнеров. Рост производства рефконтейнеров составил 17% (всего было выпущено 93,4 тыс. ед.). Чистая прибыль увеличилась вдвое – до 388,35 млн долларов.

«За первые три квартала этого года спрос на морские контейнерные перевозки восстановился. По прогнозам Clarksons, объем морских перевозок по итогам 2024 года вырастет примерно на 5,2%, а в 2025 году – еще на 2,8%», – отмечают в CIMC.

«Клиенты стали охотнее заказывать контейнеры, чтобы не столкнуться с дефицитом контейнеров из-за ситуации в Красном море, забастовок, неопределенностью на рынке и другими факторами», – поясняет производитель.

В свою очередь, Drewry прогнозируют, что 2024 год станет одним из рекордных по объему производства сухих контейнеров благодаря результатам второго квартала – только в июле было произведено контейнеров на 850 тыс. TEU.

Доступность контейнеров в нужном месте и в нужном количестве стала проблематичной из-за роста экспорта из Азии и перегруженности портов трансшипмента. Кроме того, оборачиваемость контейнеров упала, что обусловлено перенаправлением судов через мыс Доброй Надежды. В связи с этими факторами доступность 40-футовых контейнеров становится ограниченной, для перевозки того же объема грузов контейнеров требуется больше.

По данным издания, за 7 месяцев этого года было произведено контейнеров суммарной вместимостью 1,4 млн TEU, тогда как годом ранее в 10 раз меньше – 125 тыс. TEU.

Фото: China International Marine Containers