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Многофункциональное судно «Спарта II» переходит под управление «Оборонлогистики»
10.07.2024

Многофункциональное судно «Спарта II» переходит под управление «Оборонлогистики»

    • Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» информирует об изменении состава флота предприятия, используемого для перевозки грузов на линии Усть-Луга – Калининград с факультативным заходом в Большой порт Санкт-Петербург.

    С 5 июля многофункциональное судно «Спарта II» возобновило работу на линии под управлением ООО Оборонлогистика».

    По данным «Росморпорта», за 20 месяцев эксплуатации на линии филиалом многофункционального судна «Спарта II» на нем было перевезено почти 210 тыс. тонн грузов.

    «В настоящее время с использованием трех паромов, в числе которых два самых современных инновационных двухтопливных экологичных автомобильно-железнодорожных парома «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», Северо-Западный бассейновый филиал продолжает осуществлять морские перевозки грузов и пассажиров в Калининградскую область и обратно на линии Усть-Луга – Калининград», – говорится в сообщении.

    По итогам первого полугодия Северо-Западным бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» на паромной линии было перевезено более 841,4 тыс. тонн грузов, в том числе более 9,7 тыс. железнодорожных вагонов, более 9,2 тыс. единиц накатной техники и более 11 тыс. TEU.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


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