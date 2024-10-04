Выполнена проводка буксируемого батопорта для нового сухого дока

Специалисты лоцманской службы Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» успешно осуществили лоцманскую проводку буксируемого батопорта для нового двухкамерного сухого дока на территории «35 судоремонтного завода». Об этом сообщает пресс-служба «Росморпорта».

Батопорт – это плавучий гидротехнический затвор, предназначенный для отделения камеры сухого дока от внешней акватории.

Габариты буксируемого объекта, проводку которого выполнили лоцманы филиала, составляют по длине 77,9 м, по ширине 13,9 м, по высоте более 21 м.

В ходе операции буксирный ордер с габаритным сооружением безопасно проведен лоцманами филиала по Кольскому заливу, а далее с помощью четырех портовых буксиров батопорт был аккуратно ошвартован у причала «35 судоремонтного завода».

Фото: ФГУП «Росморпорт»