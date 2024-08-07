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Севмаш передал заказчику батопорт для сухого дока
07.08.2024

Севмаш передал заказчику батопорт для сухого дока

    • Судостроительный завод «Севмаш» построил и передал 35 судоремонтному заводу Центра судоремонта «Звездочка» батопорт проекта 1418. Гидротехническое сооружение является частью сухого дока, предназначенного для ремонта кораблей и судов, сообщает пресс-служба ОСК.

    При изготовлении оборудования для батопорта производители применили новые технологии и материалы, ранее в отечественной промышленности не использовавшиеся. Батопорт заложен на Севмаше в августе 2021 года. Рабочую конструкторскую документацию выпускало проектно-конструкторское бюро «Севмаш».

    Длина гидротехнического сооружения – 77,9 м, ширина – 13,9 м, высота – около 21,8 м. В строительстве объекта принимали участие все основные цеха предприятия. Батопорт выведен из эллинга в декабре 2023 года, на объекте проведены швартовные испытания.

    Фото: ОСК


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