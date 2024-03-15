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Все высвобождающиеся паромные мощности будут перераспределены под загрузку накатной техники
15.03.2024

Все высвобождающиеся паромные мощности будут перераспределены под загрузку накатной техники

    • Правительство Калининградской области и судовладельцы (ООО «Оборонлогистика» и ФГУП «Росморпорт») приняли решение все высвобождающиеся паромные мощности перераспределить под загрузку накатной техники. Об этом сообщает пресс-служба «Оборонлогистики». Так, в марте этого года совокупная доля автомобилей, перевозимых паромами, увеличилась на 54%.

    «В критической ситуации грузовладельцы могут обратиться к властям региона или к судовладельцам паромов, обращение будет рассмотрено и при наличии возможности содействие оказано», – поясняют в компании.

    Приоритет в первую очередь отдается грузам, необходимым для жизнеобеспечения области, все остальные дополнительные места идут в свободную продажу, которую осуществляют агенты «Оборонлогистики» в портах Усть-Луга и Балтийск.

    Фото: «Оборонлогистика»


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