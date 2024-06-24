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«На глобальном рынке контейнерных перевозок царит хаос»
24.06.2024

«На глобальном рынке контейнерных перевозок царит хаос»

    • Ситуация в регионе Красного моря привела к нехватке провозных мощностей. На каждом сервисе на трейде Азия – Европа требуется как минимум еще 2-4 дополнительных контейнеровоза, сообщает The Loadstar со ссылкой на заявление финансового директора Yang Ming Питера Су.

    «Судам приходится идти в обход мыса Доброй Надежды, что, в свою очередь, ограничивает доступность как провозных мощностей, так и контейнерного оборудования, – сказал П.Су. – И эта ситуация вне контроля какой-либо судоходной компании. Рынок стал настолько хаотичным, что становится невозможно объяснить отмену рейсов. Очевидно, что порты Юго-Восточной Азии перегружены, и для линейных операторов отказ от судозаходов в эти порты – крайняя мера».

    По данным Alphaliner, в настоящее время уже сданы в эксплуатацию контейнеровозы суммарной вместимостью 1,48 млн TEU из 2,2 млн TEU запланированных к поставке в этом году. Однако спрос по-прежнему превышает предложение, поскольку все имеющиеся на рынке новострои уже работают.

    «По некоторым оценкам, кризис в Красном море приведет к сокращению предложения на 15-20%, тогда как в прошлом году рост провозных мощностей составил почти 10%, – сказал П.Су. – Нехватка контейнеровозов повлияла на выручку перевозчиков на трейде Азия – Европа. Мы должны продолжать уделять внимание геополитике и инфляции. В преддверии пикового сезона в третьем квартале, букингов на июль так же много, как и в этом месяце, а спрос явно выше, чем за тот же период прошлого года. Однако геополитическую напряженность невозможно предсказать. И то, как долго рынок будет оставаться прибыльным, необходимо анализировать каждый месяц».

    По его мнению, нынешний рост фрахтовых ставок может быть краткосрочным явлением, поскольку существует «слишком много неопределенностей, так как никто не может предсказать, когда кризис в регионе Красного моря закончится».

    В Linerlytica считают, что даже после прекращения военного конфликта между Израилем и Палестиной в краткосрочной перспективе нормализации рынка не произойдет: «Коррекция произойдет только тогда, когда суда вернутся в Суэц и проблема нехватки провозных мощностей будет решена. Это может произойти через несколько месяцев».

    Фото: Yang Ming


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